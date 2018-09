Las tablas de paddle surf y la música, protagonistas en el Ondar Fest Los ganadores y clasificados en las diferentes pruebas posan con los organizadores tras recibir sus trofeos. / FOTOS SALEGI El ganador de la carrera popular de SUP fue Eneko Gil ANDER SALEGI DEBA. Martes, 11 septiembre 2018, 00:28

Un rincón de la playa debarra acogió el festival Ondr Fest, la jornada del sábado, un evento organizado por Yako Debako Surf Eskola, el bar Ondargain y Euskal Herriko Surf Federazioa.

La jornada festiva comenzó con la carrera de SUP (Stand up Paddle) del circuito vasco. La prueba no arancó a la hora establecida en los carteles, sino que lo hizo media hora más tarde. Los primeros en salir fueron los participantes de la categoría sub12, y después de completar un recorrido de 2 kilómetros el ganador fue Rafa Ceniga seguido de Julen Ramos. En categoría sub14 hubo dos participantes que tuvieron que completar un recorrido (4 kilómetros) más exigente. Egoi Barriola fue el primero en cruzar la línea de meta por delante de Oskitz Ibarloza. Después llegó la hora de que tomaran salida los participantes de las categorías sub 18 (6 kilómetros), 12'6'' masculino y femenino (6 kilómetros) la popular (6 kilómetros) y la 14' (10 kilómetros). En categoría sub18 la ganadora fue June Ormaetxea. En 12'6'' masculino Lurta Nikolas se impuso a Joseba Otxoa. En la misma categoría pero en femenino Noelia Madero obtuvo la victoria al imponerse a Mercedes Ortega. En 14' masculino Álvaro Hermida fue el más rápido en completar el recorrido a través de la ría y playa de Deba. En femenino Laure fue las más rápida. En la carrera popular Eneko Gil fue el vencedor. Por la tarde continuaron las actividades en las que la tabla de paddle surf fue la protagonista. Erika Díaz ofreció una clase de SUP Yoga en la ría. Sobre una tabla de paddle surf realizaron diferentes ejercicios ante la mirada de varios bañistas que se acercaron hasta el lugar.

Una vez concluidas las actividades acuáticas el foco de atención se centró junto al bar Ondargain donde se instaló un gran contenedor. Por su interior pasaron los grupos de música Santiago Delgado y los Runaway Lovers, Fooltime Lovers y después, Havana 537 para poner un ritmo caribeño a las últimas horas del día. Durante el concierto de los debarras Fooltime Lovers el tiempo no acompañó, pero aún así el publico que respondió bien al espectáculo musical.