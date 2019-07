El Summer Live no se celebrará en Deba por falta de tiempo y recursos A.S. DEBA. Jueves, 11 julio 2019, 00:23

El viernes 28 de junio, vimos publicado el nombre de Deba en la página web de Los 40 Summer Live como una de las sedes de los conciertos de verano. La expectación que generó en Deba la celebración del concierto fue inmediata, pero el tema aún no estaba cerrado. Después de hablar con los técnicos y trabajadores municipales y teniendo en cuenta la dimensión del evento, así como la falta de organización y planificación previas, el gobierno municipal de EH Bildu tomó la decisión de no organizar dicho evento. Las razones que dan desde EH Bildu son las siguientes

«En 2018 fueron Deba y Orio los pueblos candidatos a organizar el festival y finalmente se celebró en Orio. Aunque los anteriores dirigentes municipales han tenido un año para organizar y planificar el evento no ha sido hasta finales de mayo cuando han empezado a gestionar la organización del concierto y la legislatura 2015-2019 acabó sin la firma del contrato con la cadena SER». Otra de las razones que dan desde el Consistorio es que «nada más comenzar la legislatura 2019-2023 el gobierno municipal de EH Bildu tuvo conocimiento (hace 2 semanas) de la falta de gestión y planificación del festival Summer Live. Hasta entonces sólo había un compromiso oral con la cadena SER y nos encontramos con las siguientes dificultades: No se había gestionado ningún permiso con Dominio Público Marítimo Terrestre y, como nos confirmaron los técnicos municipales, son procesos lentos que se pueden alargar entre 2-3 meses. La falta de espacio en Deba era otra dificultad añadida. Si ya es complicado el aparcamiento en verano para los debarras, el tener que asumir la presencia de al menos 4.000 personas hubiera colapsado las carreteras y tendríamos que haber buscado alternativas que, por la falta de tiempo, eran prácticamente imposible de gestionar. En los presupuestos de 2019 no había contemplada ninguna partida económica, a pesar de que el gobierno municipal tenía conocimiento de la posibilidad de organizar el festival». Y por último dicen que «el contrato con la SER ascendía a 10.285 euros (IVA incluido), pero a esa cantidad había que añadirle otros gastos en material y recursos varios (vallado, servicios químicos, autobuses lanzadera para poder gestionar el tráfico, limpieza de la playa y alameda, policía municipal y servicios de seguridad privada, montaje y desmontaje...). Estaríamos hablando de un gasto de unos 20.000 euros».

«Nuestra prioridad será impulsar el trabajo conjunto con los diferentes agentes del pueblo (Animadeba, Jazzez blai, fiestas de San Roke, Galerna festa, Federarte...) pero queremos dejar claro que la razón para la no celebración del evento ha sido la falta de tiempo y planificación previa». Por lo tanto, se les comunicó a los responsables de la cadena SER, en una reunión celebrada el lunes pasado,la decisión adoptada de no celebrar el festival. Desde EH Bildu dicen que «lo que no se ha gestionado y planificado durante un año, no se puede organizar en un mes».