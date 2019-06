«Aunque la suma incomode tenemos toda la legitimidad para gobernar» Aldazabal y Borinaga en el balcón del ayuntamiento. / N.I. El alcalde jeltzale Iker Aldazabal y la teniente de alcalde socialista Patricia Borinaga afrontan los próximos cuatro años «con ilusión» NEREA ISASTI SORALUZE. Sábado, 29 junio 2019, 00:41

Arranca una nueva legislatura y al igual que en la pasada, PNV y PSE-EE gobernarán en coalición. El alcalde jeltzale Iker Aldazabal y la teniente de alcalde socialista Patricia Borinaga aseguran afrontar los próximos cuatro años «con ilusión».

Tras criticar el uso que la oposición (Bildu) hace de la palabra «pueblo», ambos dejan claro que los que les votan a ellos «también son pueblo» y que tienen «toda la legitimidad para gobernar uniendo sus fuerzas, aunque a veces la suma incomode». Borinaga recuerda que «una vez acordadas las discrepancias», en referencia a lo que separa a ambos partidos, «tenemos un objetivo común, que no es otro que el de sacar el municipio adelante». Aldazabal, por su parte, asegura que «la transición entre la legislatura finalizada y la que empieza ahora ha sido tranquila».

En las próximas semanas se celebrará el pleno en el que se dé cuenta de cómo estarán constituídas las distintas comisiones informativas, y quienes representarán al Ayuntamiento en los órganos supramunicipales. En este sentido, el equipo de gobierno está manteniendo conversaciones con Bildu; «con actitud abierta, como hace cuatro años», dicen. Aldazabal y Borinaga aseguran que no se cierran a que Bildu presida algunas comisiones y recuerdan que hace cuatro años ya les ofrecieron presidir Alkarrekin, Igualdad y Euskera, pero Bildu no aceptó. Lo que sí propuso Bildu en aquella ocasión fue una «Alcaldía rotatoria», a lo que el equipo de gobierno respondió que no. No obstante, en la pasada legislatura, Bildu, y más concretamente Unai Larreategi, sí contó con un cargo de representación, ya que Larreategi ha sido el representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Debabarrena los últimos cuatro años. Y recuerdan también que en la pasada legislatura, la unanimidad ha sido la nota destacada en la mayor parte de los plenos.

Ilusionados

Aldazabal y Borinaga se muestran «ilusionados» con el reto de seguir dirigiendo el Ayuntamiento una legislatura más. «Contamos con cuatro años de experiencia y hemos sido buenos gestores. Prueba de ello es que las arcas están saneadas y vendrán nuevos proyectos a sumarse a los muchos que hemos llevado a cabo», dicen. Y añaden que «hay que seguir moviendo algunos temas», tales como Pascual Churruca, la SAPA o el polideportivo. Aunque, en este sentido, además de los proyectos de envergadura, piensan que deben centrarse en mejorar ámbitos más concretos, tales como el asfaltado o el mobiliario urbano, y «seguir impulsando la participación ciudadana».

No termina la entrevista sin que ambos hagan autocrítica; «se pueden dar situaciones que dan lugar a errores. El día a día te come. Pero estos errores no son de mala fe».