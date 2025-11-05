La XXIX Feria de Gaztañerre se celebra el sábado, sin animales pero con novedades

Vista del recinto de Erregetxe durante la feria de 2024, con varias cabezas de ganado en primer término.

Jabi Leon Soraluze Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:34 | Actualizado 21:00h.

La ciudadanía de Soraluze celebrará este próximo sábado la XXIX feria de Gaztañerre que cada año organizan el Consistorio local y la asociación comarcal de desarrollo rural Debemen.

Al igual que sucediera el pasado día 1 de noviembre en Itziar, la feria de Soraluze del 2025 estará condicionada por la prohibición de exponer animales decretada para evitar la expansión de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

Por ello, este año no habrá animales en el recinto ferial de Erregetxe, que permanecerá en marcha entre las 10:00 y las 14:00 horas. Aún así, quienes se acerquen el sábado a Soraluze tendrán atractivos de sobra para pasar una bonita jornada.

Y es que a las actividades habituales esta vez hay que añadir destacadas novedades como exhibiciones y talleres: A las 11:00 horas Nagore Martín, del caserío Egotza, mostrará cómo elabora queso; y una hora más tarde las niñas y los niños podrán aprender a hacer talos para degustarlos posteriormente de la mano de Maitane, de Lastur. Además, el forjador Iker Gabilondo trabajará en directo varias piezas de metal mostrando cómo trabaja en la forja.

En cualquier caso, la feria se abrirá con música de txalapartaris, txistularis y trikitilaris.

Una vez en marcha, en el recinto ferial se podrán encontrar numerosos productos (verduras, frutas, queso, pan, miel...) de diferentes caseríos y productores (Arizaga, Lesarri, Illordo, Egotza, Lizagasar y Nagore Dorronsoro); así como artículos realizados en distintos materiales (cuero, tela, madera, metal...) por artesanos y artesanas locales como Arrate Lizarralde, Charo Fernández, Edurne Garate, Kristina Albisua, Nuria Muro, Saadia Nasir, Sara Peñalba, Lore Gallastegi, Amaia Amor, Antxon Fresnedo o Lorea Calles.

Además, Juan Fernández mostrará y venderá ilustraciones digitales sobre Gaztañerre y Francis Larrañaga sus nuevos libros sobre los caseríos de los barrios Ezozia y Txurruka.

Degustaciones, homenajes...

Como cada año, las vecinas y vecinos de San Andrés venderán caldo y pintxos de costilla de cerdo, panceta y chorizo en la feria, en la que también se podrán degustar castañas asadas y la sidra elaborada en los caseríos locales San Martzial, Barrenetxe, Osuma, Argarate y Zabale.

El programa ferial también incluye una kalejira de los trikitilaris de la Musika Eskola y (a las 12:45 horas) la insustituible actuación de dantzaris y bertsolaris (este año Aitor Mendiluze y Aitor Sarriegi) que servirá de marco al tradicional homenaje a las personas de mayor edad residentes en caseríos del pueblo. Esta vez ese honor será para Jesús Ariznabarreta y Maria Luisa Atxa Aranberri (ambos del caserío Bagozgoitia). Además, este año en Gaztañerre se reconocerá a Mari Tere Igarza, del caserío Lesarri, «por participar durante tantos años en la feria y por todo lo que le da cada día al pueblo de Soraluze».

La jornada del sábado se redondeará con una alubiada popular en la carpa y dos romerías: a las 19:00 horas con el grupo Obaneuke en la carpa y a las 23:00 horas con Fan&Go en el Gaztetxe.