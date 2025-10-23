Mikel Guerendiain presentará el lunes su novela 'Mario', que aborda la fuga del monte Ezkaba

J. L. soraluze. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El programa organizado por la biblioteca de Soraluze para conmemorar el Día de las Bibliotecas continuará el próximo lunes con la presentación de 'Mauro', la primera novela del escritor navarro Mikel Guerendiain.

La presentación del libro se llevará a cabo a las 18:30 horas, en castellano y en el local municipal de Kalebarren 8.

La fuga de Ezkaba

En 'Mauro', Mikel Guerendiain aborda la fuga de presos que tuvo lugar el 22 de mayo de 1938 en la cárcel de San Cristóbal, ubicada en el monte Ezkaba, a las afueras de Pamplona. Aquel día, alrededor de ochocientos presos (ninguno tenía delitos de sangre) se fugaron del penal franquista en la que está considerada como una de las mayores evasiones carcelarias de Europa.

Muchos de los presos que se fugaron fueron abatidos o detenidos en las horas siguientes a la fuga, pero otros lograron echarse al monte en desbandada con intención de alcanzar a pie la frontera francesa.

Durante días, los montes del norte de Navarra fueron escenario de una cacería en la que se vieron envueltos los fugitivos, sus perseguidores y los habitantes de esos pueblos fronterizos cuyas vidas fueron alteradas por la presencia de los unos y los otros. Y son esas vidas, precisamente, las que dan forma a la novela 'Mauro'.