Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Soraluze

Mikel Guerendiain presentará el lunes su novela 'Mario', que aborda la fuga del monte Ezkaba

J. L.

soraluze.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El programa organizado por la biblioteca de Soraluze para conmemorar el Día de las Bibliotecas continuará el próximo lunes con la presentación de 'Mauro', la primera novela del escritor navarro Mikel Guerendiain.

La presentación del libro se llevará a cabo a las 18:30 horas, en castellano y en el local municipal de Kalebarren 8.

La fuga de Ezkaba

En 'Mauro', Mikel Guerendiain aborda la fuga de presos que tuvo lugar el 22 de mayo de 1938 en la cárcel de San Cristóbal, ubicada en el monte Ezkaba, a las afueras de Pamplona. Aquel día, alrededor de ochocientos presos (ninguno tenía delitos de sangre) se fugaron del penal franquista en la que está considerada como una de las mayores evasiones carcelarias de Europa.

Muchos de los presos que se fugaron fueron abatidos o detenidos en las horas siguientes a la fuga, pero otros lograron echarse al monte en desbandada con intención de alcanzar a pie la frontera francesa.

Durante días, los montes del norte de Navarra fueron escenario de una cacería en la que se vieron envueltos los fugitivos, sus perseguidores y los habitantes de esos pueblos fronterizos cuyas vidas fueron alteradas por la presencia de los unos y los otros. Y son esas vidas, precisamente, las que dan forma a la novela 'Mauro'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mikel Guerendiain presentará el lunes su novela 'Mario', que aborda la fuga del monte Ezkaba