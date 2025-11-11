El Ayuntamiento abre la puerta a la creación de unos gigantes representativos del municipio

Jabi Leon soraluze. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

En los últimos años la ciudadanía y, en especial, las niñas y los niños de la localidad, disfrutan con pasacalles de diferentes gigantes en las fiestas patronales del municipio.

Sin embargo, los gigantes que suelen acudir a bailar por las calles y plazas del centro urbano de Soraluze (generalmente el día de Santiago) proceden de otras localidades. Esto es así porque el municipio de Debabarrena carece de gigantes propios y de una comparsa formada por personas que se encarguen de hacer bailar a las grandes figuras.

La realidad podría cambiar a no muy largo plazo; toda vez que el Ayuntamiento ha abierto la puerta a la fabricación de unos gigantes representativos del pueblo. De hecho, el local municipal ubicado en el número 8 de Kalebarren acogerá esta misma tarde (a las 17.00 horas) una primera reunión convocada por el Consistorio con el objetivo de «estudiar la posibilidad de crear una comparsa de gigantes y de fabricarlos», explica el alcalde, Unai Larreategi. Y es que, claro está, el Ayuntamiento no va a realizar el importante desembolso económico que supone la fabricación de unos gigantes si no hay una comparsa formada por las personas que se encargarán de llevarlos y de tocar la música para que estos bailen.

Los soraluzetarras «de todas las edades» están invitados a asistir a la reunión abierta de esta tarde, con la que el Consistorio pretende «conocer los deseos, las ideas y las ilusiones de la ciudadanía y, al mismo tiempo, comenzar el proceso para la creación de la comparsa y de los gigantes».

Los responsables municipales avanzan que un miembro de la comparsa de un pueblo cercano contará su experiencia con los gigantes en la reunión de esta tarde, en la que «se darán los primeros pasos para decidir qué personajes crear, cuántos gigantes hacer y cómo formar la comparsa».