Santiagos 2018, unas fiestas razonablemente tranquilas

Las fiestas patronales ermutarras han resultado «razonablemente tranquilas» en materia de Seguridad Ciudadana y «no constan actuaciones reseñables de entidad o gravedad» según la valoración que hace la Jefatura del cuerpo, en base al resumen de actuaciones contrastado y coordinado con las intervenciones realizadas también por Ertzantza de Eibar.

Las cuestiones más reseñables denunciadas y registradas son: hurto de 1 móvil y robo de un bolso en día 24 de julio. En ambos casos, finalmente, no se presentó denuncia. Esa misma jornada se registró una agresión (Ertzaintza). Ha habido dos peleas en la calle los días 21 y el 25. Han recogido 4 quejas por ruidos de conciertos los días 18 y 24 de julio. Ha habido un caso de violencia de género (doméstica) la víspera del patrón santiago. Y 5 personas han sido atendidas y asistidas por lesiones, enfermedad o intoxicación etílica (1 menor de edad por alcohol, la noche del 24) y las otras 4 personas las jornadas del 24, 25 y 26).

Además, la Policía Local ha realizado controles preventivos de alcohol y drogas los días 25, 26 y 27 de julio, y tras 40 comprobaciones no se registró ningún positivo. No ha habido ningún accidente de tráfico, ni tampoco consta ninguna agresión sexual o de género. Las vaquillas y la sokamuturra se han desarrollado con normalidad y no ha habido que trasladar personas heridas a centros hospitalarios. Así como tampoco ha habido incidentes en el lanzamiento de fuegos artificiales en la noche del 27 de julio.