Los San Rokes acogerán una amplia variedad de actividades Mara de María se convirtió en la ganadora del concurso de carteles. / SALEGI Mara de María ha sido la ganadora del concurso del cartel que representará las fiestas ANDER SALEGI DEBA. Martes, 13 agosto 2019, 00:21

Ya se palpa el ambiente festivo en la localidad, tras la pre fiesta del fin de semana con música, juegos y una comida popular. Itziar finalizó hace una semana sus fiestas patronales y ahora le toca el turno a las debarras.

Hace unos días que se presentó en el salón de plenos del ayuntamiento, el programa de fiestas que ya ha sido buzoneado en los hogares de Deba. La principal novedad es que se vuelve al formato de hace dos años: las fiestas duraban del 14 al 18 de agosto. No hay muchas más novedades respecto al año pasado. Eso sí, el día del niño pasa a ser el día 15 y la comida popular del día del marinero se traslada de la carpa de la alameda al frontón Aldats.

Como calentamiento de las fiestas, esta tarde, a las 20.00 horas la plaza de toros debarra acogerá un evento taurino: el desencajonamiento. Ocho novillos de las ganaderías Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto serán sacados del camión en la plaza y después mediante un encierrillo serán trasladados a los corrales de Osio. El precio de la entrada para ver este proceso será de 5 euros.

Este año se llevarán a cabo dos novilladas. En la primera, que se celebrara el día 16, participaran los toreros Sergio Nunes, de la escuela taurina de Madrid, y Leonardo Dos Santos, de la escuela taurina de Salamanca. En la segunda novillada, la del día 18, torearán Javier Poley, de la escuela taurina de Huesca, y Clemente Faisant, de la escuela taurina de Beziers (Francia). El sobresaliente para las dos novilladas será Francisco Campos de la escuela taurina de Salamanca. Ya se encuentran a la venta las entradas en la oficina de turismo y seguirán de esta manera hasta hoy. Después la venta de entradas se realizará en los bajos del Ayuntamiento los días 15 (por la mañana) 16 y 18 de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00. El precio es de 23 euros la zona de preferencia (bajo el balcón del ayuntamiento), 22 euros la zona de sombra (cafetería Atozte), y las generales en zona de Kutxa y de Izenbe y banda de música 19 euros.

Por otro lado, de entre los 8 trabajos presentados para el concurso de carteles que representará el programa de fiestas de este año, el ganador ha sido el elaborado por la debarra Mara de María.

Agenda musical

La comisión de fiestas del Ayuntamiento, junto con el colectivo Debarock, txosna batzordea, Debako Talde Feminista y otros ciudadanos a título individual han organizado para estas fiestas una agenda musical muy amplia. El primer día de fiestas, el 14, habrá un cambio, ya que hasta la fecha siempre actuaba el grupo debarra de romería Ezten Giro, este año, pero este año su actuación pasa al día 15 a las 19.00 horas en la plaza vieja. Por esa razón el encargado de animar la primera noche de fiestas será el grupo de romería Mugi Panderoa (Bajo Deba). El 15, en la carpa de la Alameda por la noche (23.00) actuarán Nogen (pop folk, de Donostia), Pelax (rock&rol,l de Donostia) y Sustrajah Band (Raggamuffin, de Lekeitio).

El 16, por la tarde-noche (20.30) la plaza vieja actuará The Lucilles, una banda actualmente afincada en Madrid, con liderazgo mexicano y miembros procedentes de diversos países tales como España, Portugal, Francia, USA o Argentina. Se trata de un puñado de amantes del soul decididos a poner su granito de arena en el empeño de devolverlo a las pistas de baile... La banda está liderada por Lucille, modelo y cantante mexicana. El grupo toma forma con la participación del experimentado músico Aldo Cavaleiro, también aficionado a la música negra y el rock&roll. Ambos trabajan juntos el proyecto «original 60's soul», al estilo de Amy Winehouse, con idea de actualizar el sonido de la época dorada del soul. A la formación se unirán un puñado de curtidos y entusiastas músicos, formando entre todos The Lucilles, en homenaje a uno de los temas de Little Richard preferidos de la cantante.

El 17 se llevarán a cabo los últimos conciertos de estas fiestas. A las 20.30 horas en la plaza vieja, será el turno de Ingo al Deu?, grupo de romería de Andoain y por la noche (00.30) tocarán los grupos Eskean Kristo (rock&roll, de Arratia), Skabidean & The Black birds (ska y reggae, de Pamplona) y Potato (ska y reggae, de Vitoria).