El regional de honor buscará recomponerse del mazazo sufrido la semana pasada El regional de honor ha de reponerse del golpe sufrido la pasada jornada. Errota Zar acogerá ente hoy y mañana cuatro partidos de liga ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:38

Las categorías inferiores del club descansarán esta jornada y el resto equipos jugará entre hoy y mañana, con cuatro partidos (dos hoy y otros dos mañana) en Errota Zar.

El regional quiere recuperarse de la dolorosa derrota que sufrió la anterior jornada ante el líder, el Anaitasuna. Que mejor manera de recuperar los ánimos que enfrentándose a un rival de la zona baja y ante tu afición. Hoy a partir de las 16.30 los entrenados por Quindos se enfrentarán al Alleru en Errota Zar. Seis puntos y siete puestos separan a ambos equipos en la clasificación.

Al juvenil, a pesar de que en casa se está asentando, los resultados fuera le están siendo negativos y eso le ha llevado a ocupar la zona medio-baja de la clasificación, a menos de tres puntos del descenso. Mañana les toca desplazarse (autobús 14.30) a Legazpi para enfrentarse al Ilintxa, cuarto clasificado con seis puntos más que los debarras. El partido comenzará a las 16.15 horas.

El cadete masculino volvió a ganar la semana pasada después de dos derrotas consecutivas. Los buenos resultados de este equipo han servido para que sean cuartos en la clasificación a ocho puntos del líder. Hoy los entrenados por Gorroño y Esnaola se desplazarán (autobús 9.30) a Ordizia para enfrentarse al equipo de esa localidad a partir de las 11.30 horas. El Ordizia tiene seis puntos menos que los debarras y ocupa la zona baja de la clasificación. El cadete femenino continúa en racha y liderando el grupo. Mañana a las 11.00 jugarán en Errota Zar ante el Anaitasuna, tercer clasificado con siete puntos menos que las debarras.

El infantil de honor se reencontró con la victoria la semana pasada, cosa que no pasaba desde hacía más de un mes. Esta última victoria les ha colocado terceros en la clasificación. Mañana a las 16.30 jugarán en casa contra el Lagun Onak, colista del grupo. El infantil txiki comenzó la nueva fase y no pudo empezarla con victoria. Hoy se desplazarán (autobús 9.15) a Oñati para enfrentarse al Aloña Mendi, rival que al igual que los debarras no suma ningún punto en esta nueva fase.

El infantil femenino la semana pasada lográ la primera victoria de la temporada en el derbi ante el Mutriku. Hoy a las 10.00 jugarán en Errota Zar contra el Bergara A, penúltimo clasificado, pero con los mismos puntos que las debarras.

Nagusilan

La asociación Nagusilan que trabaja por el empoderamiento de las personas mayores y realiza diferentes actividades con este grupo de personas, cuenta con una delegación en Deba y mañana, de 12.00 a 14.00 horas en los arcos del Ayuntamiento, colocarán un punto informativo.