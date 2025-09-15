Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un lance del partido entre el 'Haundi' y el Bergara disputado el pasado sábado en Mintxeta. BARREN

Bajo Deba

Los recién ascendidos Amaikak Bat y Urki abren la Liga ganando, mientras que Elgoibar y Mutriku arrancan con sendos empates

Jabi Leon

debabarrena.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

Los cuatro equipos de Debabarrena que militan esta temporada en la División de Honor masculina del fútbol regional abrieron el sábado la presente Liga. Y lo hicieron sin que ninguno de los representantes de la comarca saldara su compromiso con derrota.

Eso sí, el Amaikak Bat de Deba y el Urki eibarrés (ambos recién ascendidos a División de Honor) solventaron sus respectivos partidos con sendas victorias; mientras que el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar y el Mutriku no pudieron pasar del empate en sus encuentros como locales.

Cabe destacar el triunfo (1-2) que el Amaikak Bat consiguió en Zumarraga; toda vez que con esa victoria a domicilio los debarras no solo abrieron la temporada sumando los tres puntos, sino que también se vengaron del conjunto que hace dos campañas les mandó a Preferente tras ganarles el último partido en Errotazar.

Al igual que el Amaikak Bat, el Urki eibarrés ha iniciado con muy buen pie su andadura en la División de Honor. Los armeros no tuvieron demasiados problemas para imponerse (2-0) en su estadio de Unbe al siempre correoso Tolosa.

Por su parte, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar sumó un punto (0-0) en su debut en Mintxeta ante un Bergara que esta temporada está llamado a ocupar los puestos altos de la tabla.

Finalmente, el Mutriku cosechó un empate (1-1) en el encuentro que disputó en su feudo ante el Euskalduna Andoaindarra.

