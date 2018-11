Quejas por las obras de la GI-638 El cartel colocado en una pequeña isleta de la rotonda de Txanbolin, no delimita a los camiones. / GORRITIBEREA GORRITIBEREA MUTRIKU. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:15

Las obras de contención del muro de costa que se están llevando a cabo en la curva de Ipitxarri, razón por la que se ha tenido que cortar totalmente la GI-638, está dejando todo un rastro de las medidas complementarias que deberán de tomarse si se quiere que el tráfico sea mínimamente fluido.

Ayer quedó atascado un camión y consecuentemente superar la travesía por la GI-3230 fue todo un calvario. Pero es que el martes fueron otros dos vehículos los que se introdujeron en la sinuosa variante y consecuentemente hubo quien tardó 35 minutos para ir hasta Deba.

Todos los automovilistas que nos han dado cuenta de su particular travesía, recuerdan una y otra vez, porqué no se colocan carteles informativos tanto en las rotondas de Ondarroa e Itziar, y uno claro y con limitación de tonelaje en la rotonda de Txanbolin, pero además alguna autoridad deberá de tomar las medidas necesarias para que no se cuele ningún vehículo pesado.

Por último, según diversas fuentes consultadas, es más que probable que la carretera de la costa no se reabra el viernes, y es que a pesar de la voluntad y medios que esta poniendo la constructora, han descubierto un gran socavón bajo la calzada.