La programación de los San Rokes ya está lista Programas y carteles festivos y taurinos. Aritz Loiola ha sido el ganador del concurso de carteles ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:28

Faltan diez días para que comiencen las fiestas patronales, los San Rokes y ayer se presentó un programa festivo cargado de novedades. Una de las más destacables es que habrá un día mas de fiestas (del 14 hasta el 19). Otra es el cambio del Día del Niño, que se pasa al día 18. Los San Rokes contarán con 90 actos dirigidos a todos los perfiles de edad. El colectivo Debarock cumple 10 años y por esa razón serán los encargados de lanzar el chupinazo.

El día 15 se celebrará el Andra Mari eguna con la tradicional feria de artesanía y el desencajonamiento (12.30) en la plaza de toros y posterior encierrillo a los corrales de Osio. También habrá oportunidad de degustar pinchos Eusko Label.

Los programas de fiestas de bolsillo se buzonearán por las viviendas, mientras que el programa grande estará a la venta en la oficina de turismo por el precio de un euro.

Este año habrá dos novilladas, en la del día 16 participarán J. Antonio Valencia y Valentín Hoyos, y en la del día 19 torearán Alejandro Rodríguez y Manuel Vera. Ya se encuentran a la venta las entradas de ambas corridas en la oficina de turismo hasta el día 13, después la venta será en los bajos del Ayuntamiento los días 15, 16 y 19. Los precios han sufrido una leve subida. 23 euros la zona de preferencia (debajo del balcón del ayuntamiento), 22 euros la zona de sombra; general, zona de Kutxa, zona de Izenbe y banda de música ha pasado a 19 euros. El precio de la entrada del desencajonamiento es de 5 euros.

El cartel que representa el programa de fiestas es obra del debarra Aritz Loiola, ganador por segundo año consecutivo.

Agenda musical

La comisión de fiestas del Ayuntamiento, el colectivo Debarock, txosna batzordea, Debako Talde Feminista y ciudadanos a título individual han organizado para fiestas una agenda musical en la que destacan los grupos musicales locales o conjuntos que tienen a debarras en ellos. Se han instalado dos zonas de conciertos; Plaza Vieja (a partir de las 20.00) y la carpa en la Alameda (a partir de las 23.00). El día 14, un año más, actuará el grupo de romería Ezten Giro. El 15, actuará Fooltime Lovers en la plaza vieja y en la carpa de la Alameda por la noche actuarán Willis Drummond, Nevadah y Rodeo. El 16, por la tarde-noche, la plaza vieja acogerá un concierto del grupo The Supersonic Syndicate por la noche en la carpa este año no habrá conciertos. El 17, a partir de las 19.15, concierto de Txanbezpel en la calle Ostolaza. Mientras, en la carpa, actuarán Dawanda, The Grace of Dionysus y Ez Dabil. El 18, al ser el Día del Niño, en la plaza vieja habra Goazen Karaokea y por la noche en la carpa estarán Skakeitan, Skabidean y el grupo de romería Laket.

El Ayuntamiento y el grupo feminista de Deba, llevarán a cabo la campaña 'Jaietan ere, gureak kaleak, egunak eta gauak' durante las fiestas para promover unas fiestas igualitarias y libres de agresiones machistas. El día 14 se instalará en la Alameda el espacio de protección SexuBizi. En la campaña se repartirá una guía para concienciar sobre comportamientos machistas y prevenir posibles agresiones sexuales, una tarjeta con teléfonos y recursos de utilidad ante agresiones machistas, pulseras con el lema de la campaña (disponibles en la oficina de turismo). El material elaborado, además de estar a disposición de la ciudadanía en las instalaciones municipales, en las txosnas y en algunos bares, será repartido por el grupo feminista, junto con un bolso que han elaborado y que estará a la venta este fin de semana. El 14, de 01.00 a 04.00 de la madrugada, en la alameda estará a disposición de la ciudadanía el espacio SexuBizi donde se ofrece información y material diverso sobre sexualidad.

Jornada deportiva

Deba Xtreme ha organizado, con la colaboración del Ayuntamiento, la oficina de turismo, Debakayak y Ondargain una jornada deportiva para mañana, día 5. Por la mañana de 9.00 a 11.00 en la rampa del puerto habrá salidas en kayak para todas las edades. A las 11.00 se celebrará la cuarta edición del triatlón familiar/acuatlón (400 metros nadar, 400 metros correr y 400 nadar). Las inscripciones serán gratuitas.