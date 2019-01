Primera victoria de la temporada para el cadete Urkunde Debasket El Electricidad Perosanz se ha colocado como líder de su grupo. / A.S. El Electricidad Perosanz continúa en racha y se ha colocado líder del grupo ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 31 enero 2019, 01:08

Buen fin de semana para los equipos de Debasket, que se ha saldado con dos victoria y una derrota. Los cadetes, el Urkunde, consiguieron la primera victoria de la temporada. Por su parte, el Electricidad Perosanz, equipo de segunda sénior, también acabó con victoria. La nota negativa fue la derrota del equipo de tercera, el Zalburdi, que cayó derrotado contra el líder.

El Electricidad Perosaz sigue con la racha favorable de las últimas jornadas, consiguiendo una trabajada victoria contra Bosteko Irauli B, equipo que igualaba a victorias a los de Deba. El partido comenzó muy igualado, debido a la defensa en zona planteada por Bosteko y las malas decisiones en ataque de los de Debasket. Pero poco a poco los debarras consiguieron marcar distancias, llegando al descanso siete arriba, en especial gracias al acierto desde la línea de tres. 10 triples que ayudaron a la victoria, cinco de ellos marcados por Xabat y tres Haritz.

Tras el descanso el equipo local reaccionó y el Electricidad Perosanz, con menos acierto, sufrió, hasta llegar al último cuarto con tres de ventaja, 46-49. Todo hacía presagiar que el partido iba a ser duro, y así fue. Se jugaban mucho los dos equipos y a falta de un minuto y medio el equipo visitante igualó el partido. Pero los debarras demostraron de nuevo jugar bien esos últimos minutos con buenas defensas y buenos ataques. El resultado final fue 64-68 y así el equipo se pone líder igualado con Goierri y Antigua Luberri A.

La próxima jornada, vuelve el equipo a jugar en casa contra el Antigua Luberri B, otro duro equipo que viene de menos a más, con el objetivo de meterse en posiciones de play off. Los debarras intentarán mantener el liderato el sábado en el polideportivo de Deba a partir de las 18.00 horas.

La nota negativa de la jornada fue el partido disputado por Zalburdi, sénior de tercera, contra Saski Axular, líder del grupo. Buen partido el que disputaron los dos primeros cuartos. Aunque no estuvieron acertados en ataque, una gran defensa ayudó al equipo a mantenerse en el partido. Al descanso, el equipo debarra iba tres abajo en el marcador. Tras eldescanso, el equipo local reaccionó y Zalburdi no supo hacer lo propio, con lo que dejaron sentenciado el partido con un parcial de 14-2. En el último cuarto los debarras reaccionaron y acabaron con buenas sensaciones. El resultado final fue de 52-30. La siguiente jornada se disputará en casa, donde ha ganado los últimos dos partidos, contra el Take Coach de Tolosa, mañana a las 19.30 horas.

Los cadetes de Debasket, el Urkunde, pudieron dedicar su primera y motivadora victoria en competición a los seguidores que se acercaron al polideportivo de Deba el sábado. El partido comenzó con un primer cuarto igualado, pero supieron reaccionar a partir de un buen segundo cuarto, donde marcaron distancia sobre el Erroibide Irun. Después del descanso Urkunde fue controlando el resto del partido hasta llegar al resultado final de 53-30.

Esta semana visitarán la cancha del Easo de Donosti, en busca de la primera victoria a domicilio. El partido se disputará el sábado a las nueve de la mañana en el colegio San Ignacio de Loyola.

Por último, el juvenil, tras una jornada de descanso, vuelve a la competición con las ganas de repetir el resultado último. Comienza una nueva fase en el que el equipo espera conseguir mejores resultados. Disputará su primer partido fuera, contra el Ganbara de Andoain, el domingo a partir de las 9.15 horas.

Sorteo

El club Debasket ha decidido poner en marcha una nueva iniciativa para atraer público a los partidos que se disputen en el polideportivo debarra. Cada partido, el club repartirá números entre los asistentes y al final del mes de febrero sortearán una comida para dos personas en el Zalburdi. A mayor asistencia a los partidos de casa, más posibilidades habrá de que toque. Mucha suerte a todos.

Landaola sariak

Gaur Itziarren 2.Landaola Sariak ekitaldia ospatuko da. Hamabietatik aurrera Burugorri eraikinean irabazleak ezagutzeko aukera egongo da.