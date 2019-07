Primer aniversario de la rotura de uno de los pilares del viejo puente Estado en el que ha quedado el puente tras la rotura de uno de sus pilares. / ANDER SALEGI Los vecinos de Urazamendik continúan reclamando una solución con un paso digno ANDER SALEGI DEBA. Sábado, 6 julio 2019, 00:12

Así se despertó ayer el puente que une Deba y Mutriku, luciendo una pancarta en la que se podía leer 'Zenbat urte gehio?' (¿Cuántos años más?) cuando se ha cumplido un año desde aquel día en que cedió parte de la estructura y se cerró al paso. Los vecinos de Urazamendik recuerdan muy bien esa mañana, ya que, desde entonces, cruzar la ría se les ha convertido en una tarea muy complicada y muchos no pueden utilizar la pasarela que se ha colocado.

La primera fase de la obra consistía en sujetar el puente para evitar que siguiese cayendo. Esto finalizó hace unos 3 meses. Tras ello han colocado una pasarela peatonal que discurre por encima del antiguo puente. Para llegar a esa pasarela es preciso subir y bajar 30 escaleras por cada lado, lo que hace que personas mayores, con movilidad reducida y familias con carritos de bebes no puedan acceder andando a los servicios básicos que se encuentran en el pueblo, a unos 400 metros de sus casas. En mayo debía presentarse el proyecto de la segunda fase de reconstrucción del puente, pero según declaran algunas fuentes «parece que esto no se hará hasta diciembre, lo que de facto supone que las obras de reconstrucción no comiencen hasta el 2020». Parece evidente que el barrio vivirá varios años en este estado de aislamiento, por lo que los afectados reclaman «una solución ajustada a la gravedad del problema».

Desde la caída del puente los vecinos se han reunido con alcaldes y representantes de los departamentos de Movilidad, Transporte y Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, han solicitado ayuda al Ararteko, se han manifestado en las calles del pueblo y escrito en los medios de comunicación. Pese a ello, no se muestran contentos porque ninguna administración ha dado una solución efectiva y adaptada a las necesidades de los más de 300 afectados, muchos de los cuales dependen de que terceras personas les lleven al pueblo en sus coches particulares.

Los vecinos declaran que «ha pasado ya un año y las instituciones pasan la responsabilidad de unas a otras. Los ayuntamientos dicen que no tienen dinero y la Diputación, además de no mostrar ningún interés por la situación, con absoluto desconocimiento de las necesidades y los perjuicios que se están generando, dice que la labor de atender a los vecinos es de los ayuntamientos». El desconcierto y la sensación de abandono son totales entre los afectados. Pese a ello, dicen «tener grandes esperanzas puestas en los nuevos gobiernos de Deba y de Mutriku», y han solicitado reuniones con éstos y con representantes de la Diputación para que no pase ni un año más sin acceso adaptado al pueblo.