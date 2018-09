Pleno de victorias en liga para los equipos del Amaikak Bat Manci, del Regional, celebra el segundo gol. / FOTOS ANDER SALEGI Hoy se celebrará una reunión informativa sobre la escuela de fútbol en Kultur Elkartea ANDER SALEGI DEBA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:24

Muy buen fin de semana para los equipos del club Amaikak Bat que han disputado jornada de liga. Después de un mal arranque, los buenos resultados han llegado en forma de victorias.

A la tercera va la vencida así lo dice la expresión y así ha sido en el caso del equipo de categoría regional de honor del club Amaikak Bat. Tercera jornada, cuatro goles y los tres primeros puntos de la temporada. Les costó arrancar a los jugadores locales, hasta el minuto 10 no se produjo ninguna ocasión de gol. La primera ocasión de los locales fue un buen cabezazo de Esnaola tras un saque de esquina que el portero lo mando nuevamente a córner. De esta manera llegó el primer gol de los debarras. Duñabeitia remató de cabeza y el portero no pudo hacer nada esta segunda vez. Un cuarto de hora más tarde, un centro desde la izquierda que Sobrado no acertó a rematar en el primer palo, pero en el segundo aguardaba Manci que no desperdició la ocasión. Un par de minutos más tarde Eneko recibió un pase de Ibarra fuera del área y sin pensárselo dos veces el eibarrés chutó para marcar un golazo. La segunda parte fue más floja que la primera y los locales bajaron la intensidad, a pesar de eso en los minutos finales del encuentro los locales marcaron el cuarto gol, obra de Etxano.

Los juveniles lograron la primera victoria de la temporada en Ordizia. El calor compartió protagonismo con el debarra Urko, autor de los dos goles que le dieron los primeros tres puntos a su equipo.

El cadete masculino sumó sus primeros tres puntos de la temporada gracias a un solitario gol de Imanol en el ecuador de la primera mitad. El portero visitante rechazó un lanzamiento de falta, dejando al atacante debarra marcar a placer. Durante la segunda mitad el equipo visitante achuchó constantemente el área rival, pero la defensa y el guardameta local realizaron una buena labor en la línea defensiva.

El cadete femenino se desplazó a Eskoriatza para jugar contra el Arizmendi, fue el estreno de las entrenadas por Mitxel y Muguruza. Las debarras comenzaron con buen pie la liga gracias a una victoria por la mínima con gol en propia puerta del equipo rival.

En cuanto a los partidos amistoso el infantil femenino empató a uno el derbi ante el Mutriku con gol de Anitz y el infantil masculino perdio (2-3) en Errota Zar contra el Elgoibar. Los encargados de marcar los goles locales fueron Adur y Haritz.

Hoy a partir de las 19.00 en Kultur Elkartea se celebrará una reunión informativa sobre la escuela de fútbol que comenzará la semana que viene.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 1.377, mientras que el 2.906 ha quedado como suplente.

Exposición

La exposición de 'El legado de Ostolaza' se podrá visitar hasta mañana en la sala de exposiciones del Palacio Aguirre. De 18.00 a 20.00. La exposición acoge el cuadro de Ostolaza, 28 fotos antiguas relacionadas con Ostolaza y la escuela EBEFO, donadas por Arantxa Iñurrategi, hija de Pepita Arriola, antigua bibliotecaria de Deba. También se podrán ver fotos más modernas relacionadas con la asociación, un plano del año 1970 del colegio entonces llamado Ostolaza y una revista 'Deba' de 1926 con la portada de Rosario Ostolaza y un artículo del año 31 sobre la biblioteca y la fundación Ostolaza facilitado por J.M. Izaga para la exposición.