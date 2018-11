El Pleno abordará hoy el proyecto de modificación de la Entidad Local Menor El cambio consiste en sacar del territorio de la ELM de Itziar los barrios de Egia y Arriola, y el polígono industrial ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:25

Esta tarde, a partir de las 19.30 se celebrará el Pleno en el que se tratará la territorialidad de la Entidad Local Menor de Itziar. En él se abordará el proyecto de modificación elaborado por el equipo de gobierno, formado por Debarren Ahotsa y PNV, y que consiste en sacar del territorio de la Entidad Local Menor los barrios de Egia y Arriola, y el polígono industrial. Esta modificación supondría un cambio en el modo de gestión de las competencias de la Entidad Menor y el ajuste de la asignación económica del Ayuntamiento a la citada entidad.

Respecto a este tema, el PNV de Deba ha querido aclarar que no está en contra de la descentralización de servicios y la autogestión del medio rural. «En 2015 votamos en contra de este modelo de ELM, no contra Itziar ni el resto de barrios. El conflicto está en la territorialidad y todos lo sabemos». Los jeltzales «ponen en valor el trabajo realizado por los vecinos en la dinamización y autogestión de los barrios y reconocemos su trabajo» y subrayan que «la descentralización se ha demostrado como una herramienta válida para mejorar los servicios de Deba en el medio rural».

Entienden, no obstante, la preocupación por esta Entidad Local Menor de una mayoría de debarras, y consideran que «su mandato fue claro en las urnas». Por todo ello, explican que han «consensuado con Debarren Ahotsa que en lugar de solo de disolver la ELM vayamos a modificar la territorialidad de esta ELM. Por un lado, la mayoría de los barrios rurales mantienen las competencias que, con los recursos asignados, han demostrado ser capaces de gestionar, y por otro, la nueva propuesta de territorio equilibra de forma más adecuada el futuro y viabilidad del municipio de Deba en su totalidad». Añaden que «efectivamente, la inmensa mayoría de los itziartarras votó a favor de la actual territorialidad, como era fácilmente predecible, pero no es menos cierto que la mayoría de los debarras no está de acuerdo con la misma».

Por último, desde el PNV destacan que «los problemas no se solucionan dejando pasar el tiempo o mirando hacia otro lado, sino proponiendo soluciones. Tenemos muy clara nuestra postura desde el principio. Desde EAJ-PNV esperamos que impere el sentido común y tratemos de buscar acuerdos y soluciones que satisfagan a todos para siempre».

«Electoralista»

La alcaldía pedánea, por su parte, se ha mostrado crítica con el cambio que ha tachado de electoralista. Entiende que, después de haber tenido «aparcado» el tema durante casi cuatro años, y «ahora que se acercan las elecciones municipales», el equipo de gobierno «ha propuesto esta modificación a toda prisa». Consideran que Deba tiene «problemas más graves» que se deberían afrontar antes de volver a remover este tema.