EA pide reconsiderar el futuro de Arte Eskola A.S. DEBA. Martes, 19 marzo 2019, 00:08

EA hace una reflexion sobre la situacion de Arte Eskola «Si 1970 fue el año de la fundación de Arte Eskola, este 2019 en vísperas de cumplirse su 50 aniversario puede ser su triste final si al menos no se toma una decisión contraria a la que en estos momentos contempla el Gobierno Municipal de Debarren Ahotsa y PNV.

En julio de 2018, la revista DEBA Berri daba a conocer las intenciones del Gobierno Municipal. Las razones: evolución desfavorable de matriculaciones, caída de las subvenciones, aumento de las aportaciones económicas del Ayuntamiento... indicadores todos ellos que reflejan un deterioro progresivo de la estructura económica de Arte Eskola. Y unida a esta situación, se afirmaba que la implicación de ésta en el movimiento cultural y artístico de Deba, y la relación con otras agrupaciones artísticas en la actualidad es prácticamente inexistente. En definitiva, un escenario claramente negativo y que ponía en cuestión la viabilidad de Arte Eskola, justificándose así un posible cierre de la misma.

Desde EA no compartimos algunas de estas afirmaciones por parecernos injustas. Queremos recordarle al Gobierno Municipal que Arte Eskola ha participado de forma activa y ha liderado proyectos y actividades de gran interés social, artístico y cultural, tanto en Deba como en el exterior, entre las que podemos destacar: la restauración de la decoración del Paseo Cubierto en 2001, el monolito de la plaza Arakistain en 2002, la escultura 'Gudariak' en la plaza Gudari, la restauración del lavadero del barrio de Artzabal en 2003, la escultura homenaje a Alberto Ormaetxea en Anoeta en 2006, colaboración con Jorge Oteiza en el montaje de su escultura en Itziar, su implicación en la defensa de Praileaitz... entre otras muchas.

Tampoco vamos a ocultar que hay elementos o indicadores que reflejan una situación realmente incierta para el buen futuro de Arte Eskola. Los datos publicados en la revista no se pueden ignorar y son merecedores de un análisis serio y profundo. Sin embargo, desde EA pensamos que merece la pena hacer un esfuerzo para mantener y reorientar esta actividad. No podemos aceptar su cierre haciendo valer un diagnóstico marcado por un criterio con orientación escrupulosamente empresarial y obviar otros valores como el cultural, artístico y social. En estos momentos en los que la economía está creciendo y que las administraciones competentes, Gobierno Vasco y Ayuntamiento, presentan una capacidad inversora óptima, no es ni entendible ni asumible que se eluda un compromiso cultural y educativo de esta envergadura que ha sido referente y que debe seguir siéndolo».