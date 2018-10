El Perosanz sufre hasta el final para lograr la segunda victoria consecutiva en casa Jugadores del sénior y del júnior posan juntos en una fotografía apoyando la iniciativa Euskaraldia. / FOTOS ANDER SALEGI El sábado los juveniles jugarán en el polideportivo debarra el primer partido en casa de la temporada ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:33

Tercera victoria de la temporada y segunda seguida en casa del Electricidad Perosanz. Partido peleado y trabajado del equipo debarra ante un rival que en principio no parecía difícil viendo la clasificación, pero que dio más trabajo de lo esperado. El marcador mostraba empate a 13 tras un primer cuarto igualado en el que los de casa no se encontraron cómodos. En el segundo periodo el equipo de casa atacó con convicción y defendió bien, gracias a ello marcó distancia hasta los ocho puntos. Tras el descanso el equipo debarra se relajó y comenzaron los problemas hasta el 40-37. Se pronosticaba un emocionante último cuarto ya que el equipo visitante estaba achuchando. 52-49 mostraba el luminoso a falta de un minuto, un triple de Xabat acabó con la esperanza del equipo rival. Richar fue el máximo anotador con 22 puntos. De esta manera el equipo se ha colocado el sexto en la clasificación, con tres victoria y dos derrotas. Ahora le tocan dos salidas difíciles, la primera el sábado a Donosti contra el líder Easo y, tras una semana de descanso, a Ordizia.

El viernes comenzó la liga el equipo sénior de tercera, el Zalburdi, ante un rival muy duro, el Katu Kale de Eibar, equipo que ha estado a punto de ascender los dos últimos años. Comenzó muy bien el equipo de casa con un primer cuarto de 12-7. Muy serios en defensa y efectivos en ataque. Pero tras el primer cuarto todo se torció y el equipo de Eibar mostró su superioridad, y el equipo local no supo sacar lo mejor de él. 28-64 fue el resultado final. La revancha no pudo ser posible. Haritz con 7 puntos fue el máximo anotador del equipo. Hay mucho trabajo por delante y la mejor manera de dar la vuelta es pensar en el siguiente rival que es el Mondragon Unibertsitatea C, equipo de nivel similar al de los debarras. El partido se disputará el domingo a las 18.00 horas en Arrasate.

El equipo Juvenil, el Gora Behera, comenzó la liga en Oñati contra el Aloña Mendi, rival de nivel superior. 15-0 fue el resultado en el primer cuarto. Un muy mal comienzo de los juveniles y el gran juego de los de Oñati sentenciaron el partido. Tras el primer cuarto, el equipo mejoró en juego pero el resultado fue abultándose hasta el 52-22 final. Ahora toca mejorar los errores y preparar el partido contra el Bergara Soraluce en casa, el sábado a las 18.00 horas.

El equipo cadete, el Urkunde, disputó un partido emocionante contra Goierri en el polideportivo debarra. Los de casa comenzaron muy bien con un 10-1 en el primer periodo. Pero en el segundo periodo el equipo de Urretxu comenzó a presionar en toda la cancha e hizo mucho daño al equipo de casa, 16-24 era el marcador en el descanso. Pero los cadetes no se rindieron y siguieron trabajando para lograr la primera victoria de la temporada que, por desgracia, no llegó. En el último minuto el luminoso mostraba un 42-44 y posesión para los de casa. No pudieron anotar y en la siguiente jugada el Goierri marcaría la definitiva canasta que suponía el final del partido con 42-46. Gran trabajo de los cadetes, que mostraron una clara mejoría en su juego. Este fin de semana jugará el partido contra los viejos conocidos de Beasain, el BKL Ernio, equipo con el que en verano organiza el campus, el partido se disputara el domingo a las 12.30 en Beasain.

Donantes de sangre

El sábado al mediodía, en el restaurante Unzaga Plaza de Eibar, se hará el reparto de insignias a un grupo de donantes de sangre de la comarca del bajo y alto Deba. A las 13.30 horas se llevará a cabo la entrega de dichos galardones para después celebrar una comida.

Nacidos en 1960

El sábado los nacidos en 1960 celebraran una quintada. A las 13.00 horas han quedado para reunirse en el bar Atozte, si todavía alguno no se ha apuntado pude hacerlo en ese momento, ya que la comida se celebrará a las 15.00 en el restaurante Bordatxo.