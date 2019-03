Peleada victoria del Perosanz para seguir líder a falta de seis jornadas Eñaut intenta entrar a canasta ante el Ordizia. / FOTOS ANDER SALEGI El Zalburdi juega mañana y el Gora Behera el sábado, ambos en el polideportivo debarra ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 21 marzo 2019, 00:13

Fin de semana dispar para los dos equipos sénior de Debasket que jugaron el fin de semana. Debido al puente solo dos equipos disputaron partidos. El fin de semana comenzó con una derrota en el último segundo con un triple del Astigarraga Mundarro B ante el Zalburdi-Debasket, en Astigarraga. Por su parte el Electricidad Perosanz ganó un partido importantísimo que casi asegura el play off de ascenso, además permanece líder.

El Electricidad Perosanz ganó el sábado a la tarde en casa, ante un duro rival como el Ordizia, equipo que va sexto en liga, pero que tiene jugadores que entrenan con el equipo de EBA. El partido comenzó muy bien para el equipo local, con un buen ataque y una buena defensa, acabando 14-8 el primer cuarto. Tras el descanso el equipo visitante reaccionó y con gran acierto desde la línea de tres, con 5 en un solo cuarto, el equipo rival empató el partido. 29-29 era lo que mostraba el luminoso en el descanso. Tras el descanso, el partido siguió muy igualado, el equipo visitante seguía acertado desde la línea de tres y el equipo local no atacaba de manera fluida. Pese a que el Electricidad Perosanz no atacaba de manera fluida, las ganas y la confianza en el equipo hicieron que al final del tercer cuarto el equipo local tuviese la ventaja de 2 puntos. En el último cuarto el partido seguía igualado, el equipo local no conseguía abrir ventaja hasta que, entre los minutos 6 y 8 con una buena defensa y buen ataque, el equipo pudo alejarse hasta 8 puntos que serían determinantes para la definitiva victoria por 66-60.

Partido duro y bronco que acabó con un resultado positivo para el equipo local que se mantiene líder a falta de 6 jornadas para la finalización de la liga. El fin de semana que viene, el equipo juega un partido importante ante el tercero, el Goierri, en Urretxu, el domingo a las 12.15. Una victoria de Debasket casi aseguraría el ascenso a primera, ya que el tercer clasificado quedaría a 3 partidos y el average a favor, a falta de solo 5 partidos. No hay que olvidar que los dos primeros clasificados ascienden de manera automática, mientras que de la tercera hasta la sexta plaza juegan una final a cuatro para saber quién es el tercer equipo que asciende. Con los pies en el suelo pero con ilusión, el equipo tiene una gran oportunidad para dar un paso gigante hacia el ascenso.

Por su parte el Zalburdi Debasket, equipo de tercera sénior, no pudo conseguir la primera victoria como visitante por un triple en el último segundo del equipo local, el Astigarraga Mundarro B. Los debarras no comenzaron muy bien el partido debido a una floja defensa pero al finalizar el primer cuarto el marcador mostraba un 12-13 favorable para los debarras. Fue en el segundo cuarto cuando el equipo local subió de intensidad y el Zalburdi sufrió. El equipo local se adelantó hasta los cuatro puntos en el descanso 33-29. Los de Deba reaccionaron tras el descanso y con una gran defensa y ataque consiguieron adelantarse hasta los 43-47 al final del tercer cuarto. Pero el equipo local tiró de orgullo y tras unos ataques poco acertados de los debarras, el partido se igualó pese a que el Zalburdi mantenía la ventaja de dos puntos. Cuando parecía que llegaba la primera victoria fuera de casa de los debarras, en la última jugada y con un gran tiro de tres, el equipo local ganó 55-54. El equipo debarra mostró que va mejorando y que es capaz de hacer frente a cualquier equipo. Mañana a las 19.30, se enfrentará a Ostadar de Lasarte en el polideportivo de Deba, esperando ganar el primer partido de esta fase.

El juvenil, el Gora Behera, y el cadete, el Urkunde, vuelven a la competición tras el descanso de este fin de semana. El Gora Behera jugará el sábado a las 18.00 en casa ante el Tolosa (Take). Por su parte, el Urkunde se enfrentará el domingo al BKL a las 12.00 en Beasain.

Torneo 3x3

El club Debasket ha organizado un torneo de 3x3 para finales de abril (día 27) en el polideportivo de Deba. Los participantes podrán apuntarse en equipos compuestos por 3 y 4 jugadores. Los equipos pueden ser mixtos, solo de chicos o solo de chicas. Se diferenciarán tres categorías. Una de alevines nacidos en el 2007 y 2008, otra de infantil nacidos en los años 2005 y 2008. Y por último categoría cadete, nacidos en el 2003 y 2004. El último día para inscribirse en este torneo es el 5 de abril, los interesados pueden escribir al correo electrónico del club: debasketsk@gmail.com