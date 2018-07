Paddam agradó mucho al público

Paddam cosechó un gran éxito en su actuación del pasado sábado en Soraluze con su espectáculo 'Lé Recital de la Chanson', donde fueron ovacionados por los asistentes. El dúo donostiarra formado por la vocalista Estefanía Sáez Wolf y el pianista y guitarrista Iñaki Miguel Camio, tuvo una gran acogida ante un público que abarcaba todas las edades.

Aunque la actuación se preveía en la Plaza Nueva, a última hora la lluvia trasladó el concierto al antzoki y empezó con cierto retraso.

El recital comenzó lleno de ritmo con 'Je Me Voyais Déjà' de Charles Aznavour, de quien también sonaría 'La Bohème' más tarde, Iñaki Miguel, pianista y guitarrista de Paddam, relató al público su reciente asistencia a un concierto de Aznavour, afirmando que este se encuentra en plena forma y que es un verdadero honor rendirle un homenaje con su tema más popular. La canción 'Padam, Padam' de Èdith Piaf sirvió a Estefanía Sáez, vocalista, para explicar la procedencia del nombre de su grupo, Paddam, obviamente del tema de Piaf. 'Ne Me Quitte Pas' de Jacques Brel y 'Emporte-Moi' de Alain Barriere cerraron el primer bloque del recital.

En otra zona del escenario, con dos banquetas y una mesa con una vela, Iñaki guitarra en mano, Paddam comenzó a repasar algunas canciones de cantautores franceses. Comenzaron con 'Je L'aime À Mourir' de Francis Cabrel, 'Brave Margot' «compuesta por mi abuelo e interpretada por George Brassens», explicó Estefanía; y también 'Il N'y A pas D'amour Heureux' de Brassens, «canción que sirvió de inspiración a Mikel Laboa para componer su tema 'Herria Eta Hizkuntza'. El set de guitarra y voz cerró con el archiconocido vals peruano 'Que Nadie Sepa De Mi Sufrir', de Ángel Cabral, que se tradujo al francés bajo el nombre 'La Foule'.

Ya de nuevo en formato piano y voz, Paddam regaló al público el clásico 'Milord', que fue coreado por el público una y otra vez. También recordaron en breves interpretaciones algunos clásicos de Johnny Hallyday ('Retiens La Nuit'), o de Hervé Vilard ('Caprí c'est fini'). Tras 'Tenez-vous Bien' de Salvatore Adamo, «conocida como 'Mi Gran Noche' a cargo de Raphael». El espectáculo hizo un amago de finalizar con una de las canciones más populares de la historia de la música: 'Comme D'habitude' de Claude François, popularizada mundialmente como 'My Way' a la voz de Fran Sinatra. El público pidió más, y Paddam puso la guinda con 'Non, Je Ne Regrette Rien' satisfaciendo a los allí presentes. Sin duda, una inolvidable noche.