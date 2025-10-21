Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las puertas voladoras evitan el contacto con los fondos marinos
Ondarroa

La flota de altura ensaya puertas voladoras para evitar arrastrar los fondos

Es un innovador sistema que mantiene las puertas del arte suspendidas sobre el lecho marino

Alberto Echaluce

Martes, 21 de octubre 2025, 11:28

La flota de altura de Ondarroa avanza hacia una pesca de arrastre más sostenible gracias a la introducción de las llamadas «puertas voladoras», un innovador sistema que mantiene las puertas del arte suspendidas sobre el lecho marino, evitando su contacto directo con el fondo. La iniciativa, impulsada por varias organizaciones de productores y centros tecnológicos, se está probando en flotas de Ondarroa, Vigo, Huelva y Almería, con resultados prometedores tanto en la reducción de emisiones como en la preservación de hábitats vulnerables.

