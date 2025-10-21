La flota de altura ensaya puertas voladoras para evitar arrastrar los fondos

La flota de altura de Ondarroa avanza hacia una pesca de arrastre más sostenible gracias a la introducción de las llamadas «puertas voladoras», un innovador ... sistema que mantiene las puertas del arte suspendidas sobre el lecho marino, evitando su contacto directo con el fondo. La iniciativa, impulsada por varias organizaciones de productores y centros tecnológicos, se está probando en flotas de Ondarroa, Vigo, Huelva y Almería, con resultados prometedores tanto en la reducción de emisiones como en la preservación de hábitats vulnerables.

Las puertas tradicionales del arrastre son grandes estructuras metálicas que, al desplazarse por el fondo, mantienen abierta la red durante la faena. Sin embargo, su roce continuo con el lecho marino puede provocar alteraciones en sedimentos o praderas submarinas. Las nuevas puertas voladoras utilizan sistemas hidrodinámicos y sensores inteligentes que permiten mantenerlas elevadas entre 30 y 80 centímetros del fondo, garantizando el mismo rendimiento pesquero con un impacto ambiental mucho menor.

Una innovación tecnológica con sello vasco

El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), Mikel Ortiz, explicó que la entidad está pilotando el uso de este sistema en dos de sus buques de arrastre:

«Queremos demostrar que el arrastre puede ser compatible con la sostenibilidad. Con las puertas voladoras eliminamos prácticamente el contacto con el fondo, reducimos el consumo de gasoil y las emisiones de CO₂. Es una medida real y tangible para defender un arte de pesca que ha sido injustamente cuestionado».

Las pruebas se realizan en colaboración con fabricantes como Puertas Tiburón, Marport, Simrad o Nautical, empresas que han desarrollado distintos prototipos adaptados a las condiciones de la flota europea. Según Ortiz, los resultados obtenidos por embarcaciones que ya las usan en Galicia, Andalucía o el Cantábrico son «muy positivos», y el objetivo ahora es extender su uso a más unidades de la flota de altura.

Menor impacto, menor gasto energético

Diversos estudios realizados por el centro tecnológico AZTI y la Universidad de Vigo señalan que el uso de puertas voladoras puede reducir el contacto con el fondo hasta un 95 %, además de disminuir el consumo de combustible entre un 10 % y un 20 %, lo que representa una mejora económica directa para los armadores y una contribución significativa a la descarbonización del sector.

El investigador marino Iñaki Mendizabal explica que este tipo de innovaciones «forman parte de una tendencia global hacia un arrastre más inteligente y selectivo, basado en sensores y control automatizado del arte, con el fin de minimizar impactos sin sacrificar eficiencia pesquera».

El desarrollo de esta tecnología cobra especial relevancia en un momento en el que la Comisión Europea ha adoptado medidas restrictivas sobre la pesca de fondo en áreas marinas protegidas. Para muchos profesionales, las puertas voladoras representan una alternativa viable para continuar la actividad en determinadas zonas sin causar daños a los ecosistemas bentónicos.