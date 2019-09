Todo Ondarroa vive con alegría la gran temporada de su trainera A.E. ONDARROA. Martes, 3 septiembre 2019, 00:56

Los ondarreses están viviendo con una gran alegría alagran temporada que está realizando la Antiguako Ama. Ondarroa fue sin lugar a dudas la protagonista de la tanda clasificatoria. No solo porque había logrado, 23 años después, su pase a la Bandera de La Concha, sino porque toda la afición ha agasajado a los componentes de la trainera tanto en el campo de regatas como en los recibimientos celebrados en la localidad. Y es que, además, lo hizo con el mejor tiempo, en una mar con complicaciones. Es cierto que la mayoría de los pronósticos situaban a la Antiguako Ama entre las siete traineras que acompañarán a Donostiarra en la Bahía de La Concha, pero como reconocía su entrenador, Iñaki Errasti, «ganar la clasificatoria es otra cosa. Hay rivales muy, muy fuertes». Al final se consiguió, pese a situarse la séptima en la Liga Eusko Label, significativamente por detrás de la sexta clasificada (Donostiarra) nadie pensó que iba a marcar el mejor tiempo en 'la tanda del miedo', pero se ha demostrado que todo es superable. La Antiguako Ama se salió en los dos largos, y entró en la línea de meta 7 segundos por encima de Orio y Santurtzi y 9 de Hondarribia. Con el mar picado, y con olas superiores a un metro, Ondarroa sobresalió y fue la que mejor se adaptó a las aguas adversas. Ya en la jornada del domingo, Ondarroa ya no se encontró en la segunda tanda en condiciones de firmar su regata ideal. Se pusieron las cosas en su sitio y con los pies en polvorosa, se compitió de forma sobresaliente nuevamente,ante una afición que no se desmayó, sino que animo a sus trainera como si se hubiese obtenido la mejor claisifiación.

Pese a quedar séptima, por delante de Kaiku y por detrás de la Donostiarra es seguro que la Antiguako Ama va a seguir dando muchas satisfacciones.