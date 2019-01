Las obras de Nasa kaleamodificarán el tráfico a lo largo de seis semanas El Ayuntamiento invierte 62.100 euros en la reforma del pavimento y la instalación de asfaltado A.E. ONDARROA. Sábado, 19 enero 2019, 00:36

Las obras previstas en la calle Nasa Kalea modificarán el tráfico urbano a lo largo de seis semanas, en concreto desde el próximo lunes día 21 de enero al 3 de marzo, según anuncia la web municipal. En principio, el servicio de autobuses tendrá que buscar vías alternativas de paso. Así, para el lunes se afronta la reparación del pavimento y su posterior asfaltado, que antiguamente causó problemas en las casas, sometidas después a un refuerzo. Todo ello producirá modificaciones en el servicio de autobuses y en el tráfico rodado. Para los peatones no habrá problema, una vez que las dos aceras del tramo permanecerán operativas. Las obras comprenden el cierre total para el paso de turismos del tramo comprendido entre los números 3 y 19. Por otra parte, desde el portal 9 hasta el 17, entre los dos puentes (entre el viejo y el nuevo), se establecerá una zona de carga y descarga, mientras que el resto de vehículos estarán obligados a dirigirse hacia el puente nuevo para salir a la rotonda.

Por otro lado, los vehículos que quieran acceder tanto a Kafeko Atze, a la plaza de la música o las inmediaciones de la Alameda deberán circular en dirección contraria, de manera similar a como se señaliza los fines de semana, regulándose el paso por semáforos. Igualmente, los que traten de acceder a la parte vieja lo harán por Arta Bide. De hecho, para garantizar el tránsito, la zona quedará regulada por semáforos y por la señalización que informará a los conductores. Esta actuación venía siendo solicitada por las personas residentes como por las que regentan los establecimientos comerciales de Nasa Kalea en pleno casco viejo.

Todo ello supone una inversión de 62.100 euros. La partida forma parte de las inversiones fijadas por el Consistorio para el pasado ejercicio con un presupuesto global cercano a los 520.000 euros y en el que también se incluyen otras intervenciones como las fachadas de los locales municipales de Kanttoipe y la urbanización de la nueva acera de Txori Erreka.

Fichajes del Aurrera

Por otro lado, el Aurrera viaja hoy a Iurreta, en donde tiene previsto jugar contra el líder de la categoría, esperando hacer un buen resultado que le permita acercarse a los primeros clasificados.

En principio, el Aurrera incorpora al delantero centro de 23 años, Ioritz Feijoo Ibarloza, que venía jugando en el Santa Marta, de Salamanca. Ioritz se ha trasladado a vivir a Ondarroa, y está en disposición de alinearse, si así lo considera el entrenador.

El que no podrá hacerlo es Julen Uribesalgo que también tramita su pase al Aurrera, pero que al no disponer de ficha no ha podido incorporarse al cuadro rojillo. Ambos van a ser dos refuerzos importantes de cara a esta segunda vuelta.