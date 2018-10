Nueva temporada de cuentacuentos en la biblioteca

Hoy sábado arranca una nueva temporada de cuentacuentos en inglés y en euskera para el público infantil que promueve la biblioteca municipal. Esta actividad se desarrolla dos sábados al mes en Lobiano, con el fin de acercar el mundo de los cuentos y animar a niños y niñas a la lectura desde la transmisión oral y la emoción. Todas las sesiones serán a las 17.30h y cada mes se cuenta un cuento en euskera y otro en inglés. Entrada libre hasta que se complete el aforo.

Cada sesión estará dirigida por un contador profesional, y se especificará el tramo de edad concreto para el que está recomendado el cuento. La actividad está diseñada para niños de entre 3 y 11 años.

Las citas para este trimestre son: hoy 6 de octubre 'The Bubble Witch' (4-8 años) con Virginia Moriones; el 27 de octubre 'Animalien biltzarra' (4-8 años) con Maider Alcelay; el 3 de noviembre 'Love Theatre' (6-10 años) con Cataplina Encantada; el 17 de noviembre 'Joxe Moxe Kitarraren etxean gertatutakoak' (6-10 años) con Ixabel Agirresarobe; el 1 de diciembre 'Netty Goes to Sea' (4-9 años) con Hannah Berry; y el 15 de diciembre 'Tipi-tapa bidean goaz' (4-9 años) con Raúl de la Cruz.