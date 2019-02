Nueva normativa en Sendi Anaitasuna Un momento de la votación de Sendi Anaitasuna. / A.Z. Con más de 51 años, para ser socio habrá que pagar según unas franjas de edad AMAGOIA ZABALA Domingo, 10 febrero 2019, 00:16

El domingo de la pasada semana, se celebró la asamblea anual de la asociación Sendi Anaitasuna y en ésta, además de presentar el balance de las cuentas del año 2018, también se presentaron otros puntos, uno de los cuales tuvo que ser resuelto mediante votación.

La directiva que conforma la asociación ha decidido modificar la normativa en relación a las condiciones para entrar como persona socia en la Asociación a fin de lograr una fórmula más equitativa para todas la personas que conforman la asociación. De esta manera, hasta 50 años toda persona que quiera ser socia de Sendi Anaitasuna no abonará nada, simplemente con querer ser persona socia entraría en las mismas condiciones que el resto. Ahora bien, a partir de los 51 habrá una serie de condiciones que serán distintas según franjas de edad, como tener que adelantar una cantidad determinada al inicio y plazos de 2 años en los que se abonarán las cuotas de 2 euros por cada persona socia fallecida.

Hasta ahora, en los estatutos se marcaba la edad de 70 años para cumplir con esta normativa y lo que la nueva directiva ha resuelto, ha sido rebajar la edad de entrada para aplicar estas condiciones.

El punto que se tuvo que votar fue la de aceptar o negar que aquellas personas que hayan sido socias pero que por circunstacias se hayan empadronado en otro municipio y por tal motivo, según aplicación de la normativa, automáticamente dejaban de ser personas socias, puedieran seguir siéndolo y pudieran ser nuevamente aceptadas como tal. Por mayoría aplastante, la votación salió favorable y, de esta manera, aquellas personas que dejaron de ser socias porque ya no residen en Mendaro pueden volver a integrarse en la asociación. No habrá penalización ninguna para quienes lo hagan durante este año, una vez pasado el plazo, podrán incorporarse pero aceptando las condiciones marcadas por la edad.

Actualmente la Asociación la conforman 786 personas y a pesar de que durante el año anterior hubo 8 altas, es mayor el número de bajas habida, por lo que interesa subir el número de personas socias.

Atropello peatón

El viernes por la tarde en las cercanías de la Herriko Enparantza, hubo un atropello a un peatón. Concretamente, un niño de corta edad fue arrollado por un coche que salía de la Herriko Enparantza. Según testigos presenciales, el niño cruzó la calle dirección Frontón y no se percató de que venía un coche circulando por esa dirección. El coche parece que circulaba a poca velocidad, pero no pudo evitar atropellar al niño, quien salió corriendo entre los coches que estaban aparcados y no dejaban ver al niño. El niño resultó herido y tuvo que ser llevado al hospital.