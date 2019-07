Los nadadores protagonizarán la XII Debako Itxasmila el domingo La playa Santiago de Deba volverá a acoger, este domingo, la travesía a nado o Itxasmila. / FOTOS A. SALEGI Hay dos formas de inscribirse: por internet (18 euros) antes del sábado noche, y el mismo día (23 euros) ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 4 julio 2019, 00:13

La playa Santiago de Deba volverá a ser escenario de la duodécima edición de la travesía a nado o Itxasmila. Esta prueba mantendrá la misma idea solidaria que hace siete años, ya que seguirá mostrando su compromiso con la campaña 'Mójate-Busti Zaitez' por la Esclerosis Múltiple, una apuesta con la que comenzó en el 2012. Un año más la organización de la prueba recae sobre el club Deba Itziar Xtreme triatloi taldea.

Hace tres años la prueba instaló una nueva novedad que fue el punto de salida desde la localidad vecina de Mutriku. Ahora en esta nueva edición vuelven a cambiar el punto de origen y salida de la prueba, ambas serán desde Deba. En la presente edición, los participantes nadarán y se mojarán a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guipúzcoa - ADEMGI dentro de su campaña 'Mójate - Busti Zaitez', por medio de una pequeña aportación en cada inscripción (1 euro).

La travesía dará inicio este domingo a las 11.30 horas desde la playa debarra, los participantes tendrán que completar un recorrido de 1.852 metros antes de finalizar la prueba en el mismo punto de salida. Durante la prueba no estará permitido el uso de traje de neopreno. La cita cuenta con servicio de guardarropa para todos los nadadores en la playa de Deba. Las inscripciones se realizaran a través de la página web www.kirolprobak.com, teniendo en cuenta que el plazo para apuntarse de esta manera finaliza el sábado 6 de julio a las 23.59 horas. 18 euros será el coste por participar en esta prueba que no requiere de chip y no tiene límite de edad. Las personas que hasta última hora no sepan si quieren participar o no, se podrán apuntar el mismo día de la prueba a cambio de 23 euros.