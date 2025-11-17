Zestako txapelketek badituzte irabazleak

MutrikuZestako txapelketek badituzte irabazleak
Astelehena, 17 azaroa 2025, 20:04
Danok Bat klubak, Udalaren eta Euskal Pilota Federakuntzaren laguntzarekin antolatutako elite mailako zesta punta txapelketek badituzte irabazleak. Partida erabakigarriak ostiralean jokatu ziren Miruaitzen eta emakumezkoen finalean Gogenola eta Aldazabal izan ziren garaile, Ortiz de Mendivil-Otaño bikoteari 15-5 eta 15-11 irabazita. Gizonezkoetan, Arillaga-Argoitia bikoteak jantzi zituen txapelak, Lekerikabeaskoa eta Urangari berdinketa hausteko jokatutako partida 4-5 irabazita.