Así quedará el dique del puerto de Mutriku El proyecto que se va a acometer contempla alargar el muro 47 metros más

Viernes, 28 de noviembre 2025

Hace casi un cuarto de siglo que empezó a ejecutarse el dique de abrigo del puerto exterior de Mutriku y este viernes por fin se ha podido ver en imágenes cómo será el resultado final de esos trabajos.

El Gobierno Vasco ha presentado este el proyecto definitivo ante el Consejo Portuario con un fotomontaje -que acompaña esta información- y en el que se puede ver el antes y después de la obra.

Con un presupuesto de 10.750.000 euros, el proyecto contempla el acondicionamiento del dique hasta el actual morro de invernada, el desmontaje de este y la finalización de la estructura mediante una prolongación que se ajusta al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mutriku y el Gobierno Vasco, reduciendo la longitud inicialmente prevista hace dos décadas. El proyecto que se va a acometer finalmente contempla alargar el dique 47 metros más.

La intervención actual permitirá garantizar la estabilidad de la infraestructura frente al creciente impacto del oleaje, mejorar el acceso marítimo y reducir la agitación de la dársena deportiva, favoreciendo una actividad portuaria más segura.

El proyecto incluye también la pavimentación del ámbito de obra, la instalación de alumbrado y drenaje en el camino de acceso al dique, y la creación de una nueva zona de esparcimiento protegida por la infraestructura, destinada al disfrute del mar y a actividades acuáticas.