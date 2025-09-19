Mutriku«Herriko historia eta etnografia jaso eta zabaltzeko antolatu gara, altxor handi hori ez galtzeko»
Herritik eta herrirako sortu duten Esparbela elkarteak bazkidetza kanpaina abiatu du, beti ere, mutrikuarren babesa eta laguntza eskuratzeko
Leku gehienetan salabardo deitzen zaio izkirak (kiskillak) edota arrain txikiak harrapatzeko erabiltzen den tramankuloari, baina Mutrikun betidanik Esparbela deitu izan zaio tresna horri. Eta hori da, Esparbela, herriko historia eta etnografia jasotzeko eratu duten elkarteari jarri dioten izena.
Mutrikuk 1209 urtean lortu zuen herri izaera, garai berean Gipuzkoako kostaldeko beste herri batzuei bezala, Gaztelako Alfontso VIII erregeak 'Hiri Gutuna' delakoa eman zionean.
Hori dela eta, Mutrikuko herriak 816 urteko ibilbidea dauka; historia luzea, oparoa, eta aldi berean, ezezaguna.
Ezezaguna orain arte. Izan ere, herritik eta herrirako sortu duten Esparbela elkarteko lagunak dagoeneko ari dira Mutrikuko historia eta etnografia jaso eta zabaltzeko lanean.
Taldeko kidea den Jose Angel Lizardik azaldu duenez, «ikusten genuen herriko historia eta etnografia jasotzen joateko lana egin behar zela, hutsunea zegoela».
Helburu horrekin bat eginda, pentsamolde ezberdineko hainbat mutrikuar joan den urtarrilaren 31n elkartu ziren aurreneko aldiz. Ideia argi zuten: «itsasoari, industriari edota baserri munduari lotutako kontuak jasotzea, altxor handi hori ez galtzeko».
Gauzak horrela, urtarrileko aurreneko batzar horretan parte hartu zuten lagunek Esparbela elkartea sortu zuten martxoan.
Ordutik Mutrikuko historia eta etnografiari lotutako hainbat artikulu idatzi dituzte; eta dena ondo bidean, urte amaieran argitaratuko duten urtekarian jasoko dituzte.
Bazkidetza kanpaina abian
Mutrikuko Udalak bere babesa adierazi dio elkarteari. Dirulaguntza bat emango dio; baita urtero antolatzen dituen Historia jardunaldietan «urtekarirako prestatuko ditugun artikuluetan agertuko diren lanak herritarrei ahoz azaltzeko aukera».
Edonola ere, Esparbela historia eta etnografia elkarteak «dozena bat erreportai eta hainbat argazki, dagozkien azalpenekin» batu nahi dituzte beren urtekarian; eta argitalpen hori kaleratu ahal izateko dirua behar dute.
Horregatik, elkarteko lagunek mutrikuarren laguntza eta babesa jasotzeko bazkidetza kanpaina abiatu berri dute herrian.
Esparbela elkarteko bazkide izateko 15 euroko kuota ordaindu behar da urteko; eta bazkide egiten direnek taldeak prestatuko duen urtekaria jasoko dute.
Bazkide egiteko interesa dutenek taldeko kideren batekin egon edo esparbelaelkartea@gmail.com helbidera idatz dezakete.
