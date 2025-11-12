Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del dique del puerto de Mutriku y de su entorno en abril del 2023, poco después de que se paralizaran las obras para su prolongación. Jabi León

El Gobierno Vasco activa el remate del dique contra temporales de Mutriku, que se quedará en 47 metros

Aprueba el expediente que permitirá licitar la obra del rompeolas, que medirá menos de la mitad de los 100 metros previstos al inicio tras las quejas de los vecinos

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

El Gobierno Vasco ha activado este martes el remate final del dique de abrigo del puerto de Mutriku. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura ... y Pesca ha aprobado el expediente que permitirá abrir el proceso de licitación de la obra, que tendrá un presupuesto base de 10,75 millones de euros y cuyo objetivo es adaptar el muelle mutrikuarra al cambio climático y mejorar su defensa ante los cada vez más frecuentes y más potentes temporales. Según ha podido saber DV, la solución final consiste en un dique de 47 metros, menos de la mitad de los 100 que preveía el proyecto inicial y 27 más de lo que mide en la actualidad después de que las obras del proyecto original se paralizasen en abril de 2023 por la contestación social que la escollera generó entre los vecinos.

