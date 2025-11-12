El Gobierno Vasco activa el remate del dique contra temporales de Mutriku, que se quedará en 47 metros

El Gobierno Vasco ha activado este martes el remate final del dique de abrigo del puerto de Mutriku. El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura ... y Pesca ha aprobado el expediente que permitirá abrir el proceso de licitación de la obra, que tendrá un presupuesto base de 10,75 millones de euros y cuyo objetivo es adaptar el muelle mutrikuarra al cambio climático y mejorar su defensa ante los cada vez más frecuentes y más potentes temporales. Según ha podido saber DV, la solución final consiste en un dique de 47 metros, menos de la mitad de los 100 que preveía el proyecto inicial y 27 más de lo que mide en la actualidad después de que las obras del proyecto original se paralizasen en abril de 2023 por la contestación social que la escollera generó entre los vecinos.

Descartada hace un año la prolongación del espigón en el centenar de metros que contemplaba el plan original, el Ejecutivo autonómico debía determinar cómo acometer el acabado de la estructura iniciada y paralizada. Si bien en un primer momento se barajó rematar el dique con los 20 metros construidos hasta la fecha, finalmente la protección se prolongará hasta los 47 metros tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Mutriku, explican fuentes de Desarrollo Rural.

La obra que se va a llevar a cabo consistirá en el acondicionamiento del dique hasta el actual morro de invernada, el desmontaje de este, y la extensión del rompeolas otros 27 metros. También está prevista la pavimentación con diferentes tipos de acabado en todo el ámbito de la obra, así como la instalación de redes de servicios de alumbrado y drenaje en el inicio del camino de acceso al muro. Al abrigo de esta barrera protectora contra temporales de mar se generará un área de esparcimiento, así como una zona donde poder llevar a cabo diversas actividades acuáticas.

La obra en ciernes busca garantizar la estabilidad del propio dique frente al oleaje, mejorar el acceso al puerto y reducir la agitación de la dársena deportiva, lo que permitirá desarrollar la actividad portuaria en condiciones de mayor seguridad.

Presentación el día 28

El proyecto será presentado públicamente en Mutriku el próximo día 28, viernes, en sendas reuniones con los miembros del Consejo Portuario, por la mañana, y mediante una exposición abierta al público por la tarde.

La consejera Amaia Barredo recuerda que con la culminación de la barrera de Mutriku «se darán por finalizadas las principales actuaciones programadas en materia de refuerzo y adaptación de los diques de abrigo de los puertos vascos en el corto plazo». «El departamento cumple así uno de sus objetivos prioritarios durante la última década, que es reforzar y adaptar nuestras infraestructuras de abrigo frente a la extraordinaria energía de impacto y altura de oleaje de los temporales de los últimos años», remarca Barredo. La consejera recuerda que este objetivo «se estableció a raíz de los daños ocasionados en varias localidades de la costa vasca por los temporales en los años 2014 y 2016».

Las obras para la construcción del dique exterior de Mutriku se iniciaron hace 20 años. El proyecto de ampliación tuvo un nivel importante de contestación entre los vecinos y la empresa que inició los trabajos los dejó en suspenso en abril de 2023. A finales del año pasado el Gobierno Vasco anunció que descartaba mantener el proyecto inicial y que se comprometía a aprobar un nuevo proyecto en otoño de 2025, de manera que la adjudicación de los trabajos se pueda realizar en primavera de 2026 y las obras puedan empezar durante el próximo verano, la época más propicia para acometer trabajos de esa naturaleza.