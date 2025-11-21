El festival Abendurock regresa con cuatro sesiones gratuitas de conciertos

Creado en el año 1995 con el doble objetivo de dar un impulso a las agrupaciones musicales de Euskal Herria y de ofrecer a ... la ciudadanía la posibilidad de disfrutar con las actuaciones en directo de esos grupos, Mutrikuko Rock Kolektiboa conmemora este año el 30º aniversario de su creación; una efeméride redonda que ha querido celebrar otorgando un carácter especial al festival Abendurock que desde hace ya 21 años organiza anualmente con la finalidad de aportar un poco de calor a las frías noches de diciembre.

De hecho, Mutrikuko Rock Kolektiboa ya ha dado a conocer el programa y el cartel que ha elaborado para el XXI Abendurock; un festival que ofrecerá a todas las personas aficionadas la posibilidad de disfrutar con cuatro sesiones gratuitas de conciertos.

Este año las tres primeras sesiones se llevarán a cabo en el Gaztetxe, pero la última tendrá lugar en el bar Zubiaram.

De esa forma, Abendurock regresará, al menos por un día, al formato que le caracterizó en sus primeros años de andadura, en los que los conciertos en los bares fueron una de las principales señas de identidad del festival.

«Además, Zubiaram es uno de los pocos bares de Mutriku que a día de hoy sigue albergando conciertos; y eso es algo que hemos querido agradecer organizando en su pequeño pero cálido escenario el espectáculo musical que servirá para poner punto y final al festival Abendurock de este año», explican desde Mutrikuko Rock Kolektiboa.

Sea como fuere, el programa del XXI Abendurock se pondrá en marcha el próximo viernes, día 28 de noviembre. Esa primera cita con la música dará comienzo a las 22.30 horas e incluirá las actuaciones de los grupos Dagg3R, Cold Noiz y Beretter; una incipiente banda creada el pasado año en Markina-Xemein y que entremezcla los estilos metalcore, deathcore y hardcore.

La segunda sesión del festival Abendurock del 2025 se celebrará el 12 de diciembre; a las 22.30 horas y de la mano de dos grupos: Old Time Spooks (una banda que mezcla el folk tradicional de EEUU Unidos con el punk y que en los últimos dos años ha llevado los sonidos de su segundo disco 'Cuchillo. Sangre. Muerte. Ataud' a diferentes lugares de España y Europa) y Pelax; el conocido proyecto que el músico Unai Pelayo puso en marcha en 2013 y que ya ha publicado cinco discos.

Cierre del festival con Mihise

La tercera cita con Abendurock tendrá lugar el 20 de diciembre (a las 19.00 horas) e incluirá una noche de versiones y una actuación de Elvis Caino; mientras que el concierto que cerrará el festival se llevará a cabo el día 26 (a las 22.30 horas) con la participación de Mihise; una agrupación que acaba de sacar a la luz su segundo trabajo de estudio, 'Ahaldatu'.