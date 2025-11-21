Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Old Time Spooks, un grupo que mezcla los sonidos del folk y del punk.

Mutriku

El festival Abendurock regresa con cuatro sesiones gratuitas de conciertos

Las citas musicales de la XXI edición del festival arrancarán el día 28 de noviembre: las tres primeras tendrán lugar en el Gaztetxe y la última en el bar Zubiaram

Jabi Leon

Mutriku

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Creado en el año 1995 con el doble objetivo de dar un impulso a las agrupaciones musicales de Euskal Herria y de ofrecer a ... la ciudadanía la posibilidad de disfrutar con las actuaciones en directo de esos grupos, Mutrikuko Rock Kolektiboa conmemora este año el 30º aniversario de su creación; una efeméride redonda que ha querido celebrar otorgando un carácter especial al festival Abendurock que desde hace ya 21 años organiza anualmente con la finalidad de aportar un poco de calor a las frías noches de diciembre.

