Mutriku

El Consistorio oferta tres puestos de peón para cuatro meses y el puesto de jefe de la brigada municipal

Jabi Leon

mutriku.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

El Ayuntamiento de Mutriku ha realizado a comienzos de esta semana dos convocatorias de empleo para la realización de cuatro contrataciones temporales. Por un lado, el Consistorio va a contratar a tres personas para desempeñar labores de peón en la brigada municipal durante cuatro meses y a jornada completa; y por otro, a la persona que ejercerá como responsable de la brigada (ese último contrato también será temporal y a jornada completa, pero en la convocatoria no se establece la duración del mismo).

Las personas interesadas en optar a alguno de los puestos de trabajo ofertados que cumplan los requisitos establecidos pueden presentar su solicitud en la oficina que Lanbide tiene en Elgoibar o a través de la web de la citada entidad (Lanbide.eus).

Quienes se hagan con los puestos de peón desempeñarán con la brigada municipal de obras «trabajos de mantenimiento de zonas verdes, obras menores y auxiliares, vallados, señalizaciones, montajes, labores de carga y descarga del material necesario para el trabajo...». Para optar a estos puestos las personas candidatas «tienen que ser capaces de expresarse en euskera a nivel básico; estar en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, residir en Mutriku, Elgoibar, Deba, Mendaro o Soraluze y cumplir los requisitos de la convocatoria ALPES 2025».

