El Mutriku no pasa del empate pero es el único equipo de la comarca que consigue puntuar

Un jugador del Mutriku pugna por un balón en un encuentro disputado en el estadio de San Miguel.

Jabi Leon DEBABARRENA. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La quinta jornada de Liga disputada el pasado fin de semana no fue nada positiva para los intereses de los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional. El Mutriku fue el único equipo de la comarca que conseguió sumar alguno de los puntos en juego. Y eso que no pudo pasar del empate (0-0) en su estadio ante el Anaitasuna de Azkoitia, que con 10 puntos es segundo en la tabla clasificatoria.

Empatado con los azkoitiarras en la zona alta de la clasificación está el Beti Gazte de Lesaka que, precisamente, no tuvo excesivos problemas para imponerse (2-0) al Amaikak Bat de Deba.

Otro que perdió fue el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar, que tras un comienzo de Liga ilusionante (sumó dos victorias y un empate en los tres primeros partidos) parece haber perdido fuelle al encadenar dos derrotas consecutivas. Eso sí, la última de ellas, cosechada el pasado sábado en las instalaciones de Mintxeta (1-2), fue ante el filial del Real Unión, que con 12 puntos ya se ha situado al frente de la clasificación.

Finalmente, el Urki eibarrés encadenó su cuarta derrota seguida (2-3) en Unbe ante el Deusto, que afrontaba la jornada como colista y sin un solo punto.

Cierto es que tan solo se han disputado cinco jornadas de Liga pero, a no ser que cambien las cosas, todo apunta a que esta temporada no va a ser un paseo para los equipos de la comarca que militan en División de Honor.

De momento, Urki (3 puntos), Mutriku (3 puntos) y Amaikak Bat (4 puntos) están en la zona baja de la tabla y el Elgoibar (7 puntos) tampoco puede despistarse.

Derrota del 'Haundi' femenino

Las chicas del Club Deportivo Elgoibar, el único conjunto de Debabarrena que esta temporada milita en la División de Honor femenina, sufrieron una clara derrota (3-0) en su visita al Landetxa de Irun; un recién ascendido que suma 9 puntos (de 12 posibles) y que se ha colocado en una sorprendente segunda posición.

Las elgoibartarras, por su parte, se mantienen con 6 puntos en la zona media de la tabla clasificatoria, tras haber ganado los dos primeros partidos y haber perdido los dos últimos.