Mendiko zinemagintzak jantziko du gaur Endoia auzoko elizak Itoitz Armendariz eta Eneko Agirre musherrek txakurrekin eta lerekin erakustaldia eskainiko dute 'The Great Alone' filmarekin uztartuz A. SALEGI DEBA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:21

Bilboko Mendi Film Festivaleko Mendi Tour zirkuituak Endoia auzoko elizan saioa eskainiko du gaur, mendia eta abentura uztartzen dituzten hiru filma proiektatuz. Itziarko Auzo Udalak antolatu du Endoiako Mendi Tour ekitaldia, Zestoako Udala eta Bilbao Mendi Film Festivalarekin lankidetzan. Babesle dira Debako Udala, Zestoako Agiro mendi kluba eta Gaztendoia Endoiako Auzo Elkartea, eta laguntzaile Zineuskadi. Mendia, mendi lasterketak eta mushing mundua gustuko dituztenentzat ezinbesteko hitzordua, eta orobat zine zaleentzat ere, edonorentzako filma ikusgarriak baitira, mendiko balioez eta inspirazioa sorrarazten duten istorioez jantziak. Luzemetraia bat eta bi laburmetraia proiektatuko dira 19:30ean hasita. Agertokitzat mushing munduan muturrenekoa den Idita Roid zakur leren lasterketa hartuta, Lance Mackey musher izarraren bizitza gorabeheratsua eta kirol lorpen handiak erakusten ditu The Great Alone luzemetraiak. Haren aitzakian, Itoitz Armendariz eta Eneko Agirre euskal musherrek euren txakurrekin eta lerekin erakustaldia eskainiko dute saioa hasi baino ordubete lehenagotik (18:30) Endoiako Eliza kanpoaldean, mokadutxo batekin lagunduta. The Great Alone jatorrizko bertsioan eskainiko da, euskarazko azpidatziekin osatuta.

Protagonista gehiago ere izango ditu saioak. 2017ko Bilbao Mendi Film Festivaleko Sail Ofizialean parte hartu zuen Aurrera filmak Irene Sarrionandia debarra du protagonista. Zornotzako Oromiño auzoan jaio eta Deban bizi den mendi lasterkari beterano honen soslaia agertzen du bere iloba Mikel Peñak laburmetraia honetan. Irene saioan izango da.

Mikel Irure zestoarrak, berriz, Expedition Mongolie en Traineau 2003 aurkeztuko du. Agiro mendi elkarteko kidea da bera, eta espedizio horretan parte hartu zuen.