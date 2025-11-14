Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mayores de Mendaro durante una sesión de quina en el local social. BARREN

Mendaro

La renovación integral del bar y del local de las personas jubiladas arranca el próximo lunes

Las obras de mejora, que incluyen una ampliación de las instalaciones, se prolongarán ocho meses y supondrán una inversión de 687.879 euros

Jabi Leon

Mendaro

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

El Ayuntamiento de Mendaro ha anunciado que el lunes van a arrancar las obras para remodelar de manera integral el bar y el local ... social de las personas jubiladas del municipio.

