La renovación integral del bar y del local de las personas jubiladas arranca el próximo lunes

El Ayuntamiento de Mendaro ha anunciado que el lunes van a arrancar las obras para remodelar de manera integral el bar y el local ... social de las personas jubiladas del municipio.

El proyecto, que probablemente es el más relevante de los que se van a ejecutar en la localidad esta legislatura, supondrá una inversión de 687.879 euros (IVA incluido) y será materializado por la empresa Jaizubia S.L., que tendrá un plazo de ocho meses para llevar a cabo su cometido.

La intervención que se va a poner en marcha mejorará de manera significativa las instalaciones que utilizan las personas mayores. Además, estas se verán ampliadas de forma importante.

No en vano, al bar y al local posterior que había hasta la fecha se incorporará el denominado 'lokal zuria' (de propiedad municipal) y el local que ocupó la pescadería Itsasertz, que también fue adquirido por el Consistorio para materializar este proyecto.

Con la incorporación de esos dos espacios, Mendaro pondrá a disposición de sus mayores unas instalaciones que ocuparán 270 metros cuadrados; prácticamente el doble de los 140 metros cuadrados que había hasta ahora.

En este sentido, cabe señalar que el local social de las personas jubiladas pasará de los 90 a los 120 metros cuadrados; mientras que el bar triplicará su espacio, pasando de los 50 a los 150 metros cuadrados. El bar y el local social del hogar estarán conectados, pero también contarán con accesos independientes.

Según explica el alcalde, Enetz Ezenarro, «la idea es que el bar tenga un espacio en el que se puedan llevar a cabo exposiciones y actividades culturales de pequeño formato, de tal manera que pueda funcionar a modo de kultur kafe». Del mismo modo, el local social «también ofrecerá la posibilidad de contar con diferentes zonas para la realización de distintas actividades».

Sin ruidos ni malos olores

La remodelación integral que se va a ejecutar ahora incluye «medidas especiales para garantizar el confort y la tranquilidad del vecindario»; indica el alcalde, en referencia a las actuaciones contempladas para insonorizar las instalaciones y terminar con los malos olores denunciados en reiteradas ocasiones por las personas residentes en el entorno.

El Consistorio espera poder estrenar las nuevas instalaciones «en las fiestas patronales de 2026». Para ello, «además de acabar la obra tenemos que sacar a concurso la compra de mobiliario y el contrato para gestionar el bar».