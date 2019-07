El Memorial Elena Fernández a nado se celebra este sábado A.E. ONDARROA. Miércoles, 10 julio 2019, 00:20

El Memorial a nado Elena Fernández Iturrioz tendrá lugar este sábado a partir de las 10.30 horas en la playa de Arrigorri. En la primera ronda, nadarán los niños (nivel D, 2005-2009) y después saldrán los mayores. No obstante, será a las 10:00 horas, cuando los nadadores deberán recoger los dorsales estén o no federados. Los niños tendrán que recorrer a nado 600 metros de la playa, mientras que los mayores 1.600m, desde la playa. El registro se puede realizar en www.ondarruit.eu o en el bar Kirrixki de Ondarroa. Los federados pagarán 15 euros, no federados 20 euros y los pequeños 10 euros. Para más información en la web de: Ondarru Igeri Taldea.

Carrera de la costa

Por otro lado, se han abierto las inscripciones para la carrera de la costa, a celebrar el 28 de septiembre entre Ondarroa y Lekeitio. La carrera comenzará a las 17:30, desde la Plaza Itsasaurre, para finalizar en Lekeitio. Esta es la cuarta vez que este año es la carrera. La inscripción está abierta hasta el 26 de septiembre en herrikrosa.eus. Para aclarar dudas, se ha puesto a disposición el correo electrónico: kirola@tximista.net