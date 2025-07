En marcha las obras de mejora del parking trasero de Soran-Etxe

M. G. leintz Gatzaga. Miércoles, 23 de julio 2025, 20:52 Comenta Compartir

No hay mal que por bien no venga y los inconvenientes de no poder aparcar estos días en el parking trasero de Soran-Etxe tendrán como recompensa menos maniobras y más espacio próximamente. El martes arrancaron las obras para mejorar la entrada al estacionamiento, lo que permitirá entradas y salidas más cómodas. Otro objetivo es sacar mayor rendimiento al espacio existente para que entren unos cuantos coches más.