Los manomanistas de Euskal Jolas comienzan la segunda fase de grupos hoy en el Aldats Mateos golpea una pelota en un encuentro. / FOTOS ANDER SALEGI Mañana Deba será escenario de una nueva jornada del campeonato de pala femenino del País Vasco ANDER SALEGI Viernes, 15 febrero 2019, 00:18

Los jugadores del club Euskal Jolas de pelota continúan sin levantar cabeza. El club atraviesa una mala racha de resultados.

A pala, una sola pareja compitió la pasada jornada, la compuesta por Barinagarrementeria y Sagarna. Éstos se desplazaron a Lezo para enfrentarse al Batzokiko1. A pesar de que los debarras jugaron uno de los mejores partidos del campeonato, nada pudieron hacer contra la superioridad de los de Lezo.

El partido que tenían que jugar hoy lo adelantaron a ayer, debido a que uno de los miembros de la pareja no podía jugar hoy y el otro no podía mañana. Por ese motivo ayer jugaron el penúltimo partido de la fase de grupos contra el Lagunak1. Al cierre de esta edición todavía no se conocía el resultado del partido.

La pareja Euskal Jolas que compite con pala y pelota de cuero termina este fin de semana la fase de grupos y lo hará sin jugar el partido. Las dos últimas jornadas no han competido, una por descanso y la de este fin de semana porque los rivales se han retirado de la competición.

A mano, dos parejas de alevines están participando en el campeonato de Gipuzkoa. La semana pasada estaba previsto que una de las parejas compitiera ya que la otra le tocaba descansar, pero una lesión en uno de los miembros de la pareja hizo que no se jugara el partido. Las dos parejas de alevines de esta manera finalizaron la fase de grupos. Euskal Jolas1 (Villa-González de Ampuero) han finalizado la primera fase de grupos en penúltimo lugar. Hoy, después del partido de sus compañeros de club, jugarán en Deba la segunda fase de grupos y se enfrentarán al Lapke3. Euskal Jolas2 (Zubia-Urkiola) han finalizado la primera fase de grupos en cuarto lugar. Hoy, como primer partido de los dos que se disputaran en Aldats, Urkiola y Zubia arrancarán a partir de las 19.00 horas en Deba la segunda fase de grupos, en la que se enfrentarán al Aloña Mendi2.

Pala femenino

El frontón Aldats de Deba será una vez más escenario de una nueva jornada del campeonato abierto del País Vasco de pala con pelota de goma en categoría femenina. En este campeonato Euskal jolas cuenta con dos representantes, Yoli Mateos y Nerea Zubia. El campeonato tiene un frontón adjudicado a cada provincia, en el caso de Gipuzkoa, Deba ha sido el seleccionado. Los demás frontones están en Lekunberri (Navarra), Larrabetzu (Bizkaia) y Abetxuko (Álava). Hasta la fecha de hoy todavía no han conseguido una victoria (23-30 y 30-14). Mañana volverán a jugar en casa.

El Aldatz acogerá tres partidos de este campeonato, a partir de las 18.00 horas. En el primer partido se medirán Eizmendi-Albeniz contra Gutiérrez-Otaegi. El segundo partido de la tarde corresponde a la representación debarra que se enfrentará a Flaviano-Bilbao. El último partido de la tarde lo jugarán Ramírez-Galparsoro contra Otegui-Aramburu.