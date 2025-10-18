Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario de la Mancomunidad limpiando en Eibar. MANKOMUNITATEA

Bajo Deba

La Mancomunidad refuerza el servicio de limpieza viariacon una nueva asistencia técnica especializada

J.LEON

Debabarrena.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

Comenta

La Mancomunidad de Debabarrena ha anunciado que este mismo mes va a poner en marcha un servicio de asistencia técnica especializada con el objetivo de «reforzar la supervisión, la calidad y la eficiencia del servicio público de limpieza viaria».

Con esta iniciativa, la entidad comarcal asegura que reafirma su compromiso «por garantizar un servicio transparente, eficaz y adaptado a las necesidades de la ciudadanía».

Según explican desde la Mancomunidad, la nueva asistencia técnica «permitirá apoyar al servicio de limpieza en distintos ámbitos técnicos y operativos, impulsando un modelo de gestión orientado a la mejora continua».

Entre las principales funciones del nuevo servicio de asistencia técnica especializada, desde la Mancomunidad destacan el diseño e implementación de un sistema de control de calidad, «con indicadores fiables, cuadros de mando y reportes periódicos para evaluar el servicio y proponer mejoras»; observaciones en campo, «que faciliten un diagnóstico preciso y estandarizado de la situación real»; encuestas ciudadanas, «que recojan la valoración y propuestas de mejora de la población»; y la explotación de datos procedentes de la plataforma de gestión integral Mawis y de sistemas embarcados instalados en los vehículos de limpieza, que «permiten un análisis más detallado y nuevas posibilidades para optimizar recursos y mejorar la operativa».

Limpieza urbana más eficiente

La Mancomunidad de Debabarrena asegura que el nuevo servicio le permitirá «avanzar hacia un modelo de supervisión basado en datos objetivos, la verificación constante del cumplimiento de los servicios y la generación de información útil para la toma de decisiones». Todo ello, con el propósito de «garantizar a la ciudadanía de Debabarrena un servicio de limpieza urbana eficiente, transparente y con estándares de calidad reconocibles».

El proyecto se implantará este mes en Eibar, «con las observaciones de campo y las encuestas a la ciudadanía»; y con la previsión de extenderlo progresivamente al resto de la comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Mancomunidad refuerza el servicio de limpieza viariacon una nueva asistencia técnica especializada

La Mancomunidad refuerza el servicio de limpieza viariacon una nueva asistencia técnica especializada