La Mancomunidad refuerza el servicio de limpieza viariacon una nueva asistencia técnica especializada

La Mancomunidad de Debabarrena ha anunciado que este mismo mes va a poner en marcha un servicio de asistencia técnica especializada con el objetivo de «reforzar la supervisión, la calidad y la eficiencia del servicio público de limpieza viaria».

Con esta iniciativa, la entidad comarcal asegura que reafirma su compromiso «por garantizar un servicio transparente, eficaz y adaptado a las necesidades de la ciudadanía».

Según explican desde la Mancomunidad, la nueva asistencia técnica «permitirá apoyar al servicio de limpieza en distintos ámbitos técnicos y operativos, impulsando un modelo de gestión orientado a la mejora continua».

Entre las principales funciones del nuevo servicio de asistencia técnica especializada, desde la Mancomunidad destacan el diseño e implementación de un sistema de control de calidad, «con indicadores fiables, cuadros de mando y reportes periódicos para evaluar el servicio y proponer mejoras»; observaciones en campo, «que faciliten un diagnóstico preciso y estandarizado de la situación real»; encuestas ciudadanas, «que recojan la valoración y propuestas de mejora de la población»; y la explotación de datos procedentes de la plataforma de gestión integral Mawis y de sistemas embarcados instalados en los vehículos de limpieza, que «permiten un análisis más detallado y nuevas posibilidades para optimizar recursos y mejorar la operativa».

Limpieza urbana más eficiente

La Mancomunidad de Debabarrena asegura que el nuevo servicio le permitirá «avanzar hacia un modelo de supervisión basado en datos objetivos, la verificación constante del cumplimiento de los servicios y la generación de información útil para la toma de decisiones». Todo ello, con el propósito de «garantizar a la ciudadanía de Debabarrena un servicio de limpieza urbana eficiente, transparente y con estándares de calidad reconocibles».

El proyecto se implantará este mes en Eibar, «con las observaciones de campo y las encuestas a la ciudadanía»; y con la previsión de extenderlo progresivamente al resto de la comarca.