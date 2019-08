Mañana se reanuda el Ciclo Musical de Verano debarra El público llenó el claustro en la primera actuación del ciclo musical. / SALEGI El ciclo finalizará la semana que viene con la soprano Miren Urbieta y el pianista Rubén Fernández ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:25

A principio de este mes se puso en marcha la 36 edición del ciclo musical de verano de Deba. El Duo Sarasate fue quien dio el pistoletazo de salida con un buen concierto en el claustro de la iglesia Santa María. El segundo concierto se trasladó al interior de la iglesia, donde la organista checa Lucie Zakova y las solistas de la Capilla Santa María del Coro congregaron a un gran público para escucharles cantar y tocar el órgano debarra.

Después de una semana de descanso a causa de las fiestas patronales de Deba, vuelven los conciertos a la iglesia. Mañana a partir de las 20.00 en el claustro se podrá escuchar a Urval Ensemble. Klarinete Maratoia es un original proyecto musical educativo que se celebra en Zumaia desde el año 2002 y en este cometido surgió Urval Ensemble, teniendo la oportunidad de ofrecer numerosos conciertos como tal. Con la intención de promocionar la música de vasca fuera de las fronteras geográficas del euskera, han sido invitados para ofrecer conciertos además de en el País Vasco, en León, Ávila, Madrid, La Rioja, Lincoln (Estados Unidos), Ghent (Bélgica), Assisi (Italia) y las Islas Feroe (Dinamarca) por citar algunos. Así pues, teniendo por bandera los trabajos de Aita Donostia y Jesús Guridi con los sonidos del clarinete han divulgado canciones populares vascas dotadas de buen gusto, peculiar inspiración, elegancia y originalidad. A tenor del éxito conseguido han sido portada de la revista The Clarinet de tirada internacional. El programa previsto para mañana está compuesto por: J. Guridi 'Ballet Vasco' (1886-1961) De Ronda (Alabatua) Religiosa (Garizuma luzerik) Amorosa (Aritz adarrean) Festiva (Neure maitia). E. Granados Danza Española no5 'Andaluza' (1867-1916). B. Bartók Roumanian Folk Dances (1881-1945) Joc Cu Bata Braull Peloc Buciumeana Poarga Romaneasca Maruntel I Maruntel II. D. Cueto Cuartetos Criollos (1996) Marinera Norteña Festejo Vals Criollo. S. Prokofiev Dance of Knights from 'Romeo and Juliet' (1881-1953). G. Gianopoulos Hatzlacha Rabbah! (1984).

La semana que viene finalizará el ciclo musical con el concierto que ofrecerán la soprano Miren Urbieta y el pianista Rubén Fernández.