Hoy y mañana se realizarán nuevos cortes puntuales en la carretera de la costa La boca oeste del túnel que da hacia Mutriku es la que más problemas está generando. / GORRITIBEREA La ejecución del túnel de Alkolea exige interrumpir el tráfico GORRITIBEREA MUTRIKU. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:57

Las obras de mejora de la carretera de la costa que está ejecutando la UTE formada por Construcciones Mariezkurrena, Construcciones Zubieder y Construcciones Urbycolan está dejando una buen sensación entre los automovilistas que usan el tramo en obras. Ayer se superó la primera jornada, en la que se anunciaban voladuras para seguir abriendo camino dentro del túnel de Alkolea, si bien por la tarde no se llegó a cortar la carretera. Tanto hoy como mañana se realizarán nuevos cortes entre los puntos kilométricos 2,250 y 3,200 en ambos sentidos por motivos de seguridad dado que el tipo de material que han localizado a la hora de ejecutar el túnel exige la realización de microvoladuras. Los cortes previstos tienen una duración de 10 minutos y se establecen entre las 10:30 y las 11:30 por la mañana y de 18:30 a 20:00 horas, pero no es posible precisar la hora exacta de las microvoladuras porque depende del suministro de los explosivos y su preparación de la voladura. Los cortes estarán regulados mediante señalistas y en todo momento se deberán de respetar sus indicaciones. Igualmente se ponen en conocimiento de la población en general que no se alarmen si escuchan algún ruido extraño.

Concentración de jubilados

Convocados por la plataforma de jubilados y pensionistas de la localidad, ayer martes se realizó una nueva concentración en demanda de unas pensiones dignas al que siguió una manifestación por las calles de la localidad y todo ello en demanda de unas pensiones dignas.

El cambio a la jornada de ayer fue a causa de la celebración del Día Internacional de los Mayores, y fue la tercera concentración que llevan a cabo desde que retomaron las movilizaciones tras el período estival. Por otra parte, desde Anaiarte recuerdan que comienzan ya las clases de gimnasia, relajación y trabajo de la memoria, por lo que recomiendan acudir al centro, y a su vez hacerse ya con el décimo de la popular lotería donde en la presente ocasión se juega al número 90193.