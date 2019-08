Malestar entre la vecindad por el cierre de la sucursal de Kutxabank en agosto AMAGOIA ZABALA MENDARO. Martes, 27 agosto 2019, 00:11

En muchas ocasiones se ha hablado del 'vacío' de los pueblos del interior de Gipuzkoa en agosto, así como de los servicios que se cierran durante esas fechas dejando a medio gas la vida del pueblo. Muchos bares y comercios cierran sus puertas, algunos por semanas, quincenas y otras para todo el mes, aunque bien es cierto que la población también está cambiando los hábitos de las vacaciones y ya la gente no marcha durante tantos día, por lo que de una manera u otra, siempre queda gente en el pueblo.

En Mendaro, ha habido un servicio que por vez primera ha cerrado sus puertas para todo el mes y este hecho ha suscitado mucho malestar entre los vecinos, pues se trata de la única caja de ahorros que existe en el municipio. Ya en años anteriores, las quejas habían sido grandes, pues cada año iban aumentado los días en los que se mantenía cerrada la Kutxa durante agosto, pero este año, con el cierre de todo el mes, ha sido un tema que se ha hablado mucho en la calle, así como en las redes sociales. La sucursal no abrirá sus puertas hasta septiembre y han informado a la gente que se les atenderá en Elgoibar, por lo que muchas personas se han visto obligadas a tener que moverse. Los cajeros, así como la banca online permiten realizar muchas gestiones, pero no todas las personas saben cómo hacerlo y especialmente las personas mayores quedan muy limitadas. Por su parte, los comercios que han permanecido abiertos, no han podido realizar ingresos de dinero para pagos, pues los cajeros de la sucursal no permitían realizar esta gestión.