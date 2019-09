El lunes se celebró una concentración contra las agresiones sexistas Detalle de la espontánea concentración realizada el pasado lunes al mediodía. / GORRITIBEREA GORRITIBEREA MUTRIKU. Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:25

Este lunes, justo tras la celebración de la sokamuturra de la mañana, se celebró una concentración de quince minutos convocada por EMA en contra de las agresiones sexistas, y ello tras el rumor de una posible agresión la noche del sábado en la zona de Samikolla pero que no pudo ser confirmada al no haber ninguna denuncia.

Por otra parte, entre las muchas novedades de las concluidas fiestas del Calvario, hay que señalar la instalación de un recinto cerrado en el espacio posterior del puerto de Mutriku en el día de 'Piñastei'. Los menores de 16 años tienen totalmente prohibido participar en el mismo, al igual que las personas que no se encuentren en las debidas condiciones, y ahí la labor del conjunto de los mutrikuarras es fundamental, sobre todo para que no ocurran percances y en caso de haberlos no se den reclamaciones administrativas contra el Ayuntamiento.

Matrícula en el Euskaltegi

Hasta el próximo 25 de septiembre se encuentra abierto el plazo de matrícula en el Euskategi Municipal situado en Luardo Etxea en la calle Sabanika.

Las opciones para el aprendizaje del euskera son variables, razón por la que la mejor opción es la de acudir al mismo de 9.00 a 13.00 horas por la mañana, o de 16.30 a 19.30 horas por la tarde. El teléfono de contacto es el 943 60 30 94.