Llega el Vértigo Rock, con Gatillazo de cabeza de cartel Kaos Urbano, uno de los grupos que actuará. La entrada es gratuita para los conciertos que empezarán a las 16.00 en Betiondo K. ITURRIAGAGOITIA ERMUA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:15

La XIII. edición del Vértigo Rock llega a Ermua mañana. Será en Betiondo, con grupos consagrados como Gatillazo, banda liderada por el incombustible Evaristo, pero no faltarán grupos más conocidos, y otros locales, como Kaos Urbano, Leihotikan Taldea, The Capaces, Brutus' Daughters, Perlata, Worth It, TRES41, The Red Army y Salda Dago.

Una nueva edición, con acceso gratuito, que se iniciará a las 16.00 horas de la tarde del sábado 18 de mayo y finalizará a las 2.35 horas de la madrugada.

En palabras de los organizadores, «somos conscientes de que el Vertigo Rock se ha ido amoldando a diferentes circunstancias, pero a pesar de esto siempre hemos trabajado desde nuestros principios y bases. Uno de estos principios y el cual destacamos, es que seguimos dando oportunidades a grupos del pueblo y bandas noveles, intentando darles visibilidad, junto a grupos más consagrados. Todo esto con el fin de que la música siga manteniendo a Ermua vivo».

No faltará la comida popular, tras el éxito que tuvo la comida del año pasado, se mantendrá la iniciativa. Los tickets costaran 12€ (bebida incluida) y se pueden obtener en los bares London, Lurpe y Infrenu.