Todo listo para Animadeba El Festival Internacional de Cine de Animación arranca mañana con diez cortometrajes de siete países en la Sección Oficial ANDER SALEGI DEBA. Martes, 18 junio 2019

Desde mañana y hasta el 23 de junio Deba será el epicentro del cine de animación, con una nutrida agenda de proyecciones y actividades paralelas (desde clases magistrales y talleres con expertos a conciertos y sesiones de DJ), todo ello en las cuatro sedes que se han instalado en el municipio costero. A pie de playa y en plena naturaleza, Kultur Elkartea, Gaztetxea, La Caja Negra situada en La Alameda (sede principal del certamen), y Ondar Gain acogerán las actividades principales de esta cita. Además, potentes bandas y reconocidos DJs amenizarán las noches con sus conciertos y sesiones.

Mención especial merece la gala de clausura y entrega de premios, que contará con la actuación de Gari & Maldanbera el sábado en la Caja Negra. La cineasta portuguesa Joana Toste, fundadora de la productora de animación Gomtch-Gomtch, será la invitada especial de este festival.

19 00: 'Black is beltza' (87 min.) de Fermin Muguruza en Caja Negra. Entrada 3 euros. 21.30 5 cortometrajes: 'La Noria', Lemons', 'Her Head', 'Flowing thorugh Wonder' y 'The Stained Club') en el Gaztetxe con entrada gratuita. 22.30 Concierto acústico de Julia.

Al margen de sus potentes actividades y secciones paralelas, el fundamental atractivo de la programación de Animadeba reside en sus secciones competitivas. 10 cortometrajes de 7 países competirán en la Sección Oficial y otros 10 filmes de 7 países competirán por el premio de la Sección Nuevos Realizadores EHU/UPV.

Otros 10 filmes de 7 países competirán por el Premio de la Sección Nuevos Realizadores EHU/UPV

Los títulos que formarán parte de la Sección Oficial son: 'Lauren Greenfield: How Capitalism Exploits Insecurities' (Lena Greene, EEUU); 'A bus' (Wen yu Li, China); 'Cómo y por qué se ha esfumado Don José' (Moshe Ben-Avraham, Israel); 'New York After Rain' (Haisi Hu, EEUU); 'Le Mans 1955' (Quentin Baillieux, Francia); 'The Bird & the Whale' (Carol Freeman, Irlanda); 'Flut' (Malte Stein, Alemania); 'Soy una tumba' (Khris Cembe, España); '32-Rbit' (Victor Orozco Ramírez, Alemania) y 'Muedra' (César Díaz Meléndez, España).

Por su parte, las películas que competirán por el Premio Nuevos Realizadores EHU/UPV son: 'Them People' (Nausheen Javed, Alemania); 'It's wet!' (Alexis Godard, Nan Huang, Francia); 'Your Future' (Petra Stipetic, Maren Wiese, Francia); 'Out of Bounds' (Yogev Sason, Israel); 'The incredible Wardrobegadget of Dr. Stein' (Gabriela PlaÄ�ková, República Checa); 'Las del diente' (Ana Pérez López, EEUU); 'Fuse' (Shadi Adib, Alemania); 'Not Yet', (Tímea Laura Varga, Hungría); 'No gravity' (colectivo, Francia) y 'Stuck in the middle' (colectivo, Francia).

Los 10 seleccionados en la Sección Oficial recibirán, en concepto de pago por selección, la dotación de 500 euros. Los filmes seleccionados podrán optar a los galardones oficiales del palmarés: mejor vortometraje -dotado con trofeo-, mejor guion -dotado con trofeo- y premio del público -dotado con diploma-. En la sección Nuevos Realizadores habrá un único premio dotado con 300 euros que otorgará la UPV/EHU.

Según el director de Animadeba, Aitor Oñederra, «será gratificante reunir a todos los directores de diferentes culturas para que se conozcan, compartan ideas, procesos de trabajo y lo más importante para el equipo de Animadeba es que disfruten del pueblo durante su estancia y que se diviertan con las actividades del festival».

Inauguración y clausura

Siguiendo la estela de otras personalidades del género que han acudido a Animadeba en ediciones previas, el compositor, músico y cineasta Fermin Muguruza presentará en la Sección Panorama su largometraje 'Black is beltza', con el que participó en la Sección Zinemira de la 66 edición del Festival de San Sebastián, inaugurando el certamen.

Entre medias se proyectará también 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' de Salvador Simó Busom, que obtuvo el Premio a la Mejor Banda Sonora en la 23 edición del Festival de Cine de Málaga.

El ganador del Premio Goya y del Premio del Cine Europeo Raúl de la Fuente pondrá el broche final al festival Animadeba con su película 'Un día más con vida', que comenzó su brillante trayectoria de festivales en la 71 edición del Festival de Cannes.

En la web de Animadeba se puede encontrar toda la información (las películas a proyectar, miembros del jurado etc.) respecto al festival. En esta web también se pueden adquirir los bonos para varios eventos del festival.

Recordar que Animadeba tiene merchandaising del festival a la venta, como son unas bolsas de tela por el precio de 10 euros.