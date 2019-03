Lastur se llenará de montañeros el domingo para celebrar la cuarta edición de la marcha La marcha, que se puede hacer a pie o corriendo, tiene un límite de 500 participantes. / A. SALEGI El plazo para inscribirse en la salida montañera organizada por Izarraitz Bizirik finaliza el jueves ANDER SALEGI DEBA. Martes, 5 marzo 2019, 00:22

El barrio debarra de Lastur acogerá el próximo domingo, día 10, una nueva edición de una cita que vio la luz por primera vez hace cuatro años. Por aquel entonces un grupo de vecinos de los alrededores de Lastur se reunieron con el fin de potenciar el entorno a través de las marchas de montaña. La asociación Izarraitz Bizirik será un año más la encargada de organizar este evento, y para ello contarán con la colaboración de la Entidad Local Menor de Itziar, el Geoparkea, y diferentes restaurantes y empresas que han hecho posible que se vuelva a organizar esta prueba.

Los participantes contarán con la opción de escoger entre dos recorridos, uno corto de 20 kilómetros y otro más largo de 28. Los participantes podrán hacer cuatro variaciones a lo largo del recorrido, dependiendo de las ganas que tenga cada uno. Hasta la cruz de Aittola todos harán el mismo recorrido. Después los de la larga subirán a Kakute, bajarán a Otarre y ahí podrán continuar la distancia larga hacia Gaintxipixa.

La distancia larga comenzará en la plaza de Lastur, de ahí se cogerá rumbo a Andutz, Saltsamendi, Cruz de Aittola, Kakute (novedad de este año), Otarre, Gaintxipixa, y por ultimo llegan a Lastur. Es decir, este año el recorrido se hace la inversa respecto al del año pasado. Este recorrido contará con un desnivel de + 1.850 metros (120 más que la anterior edición) y el participante podrá completar esta travesía corriendo o andando.

La segunda propuesta es un recorrido un poco más corto, consta de 20 kilómetros con un desnivel de +1350 (150 más que el año pasado). La marcha comienza en la plaza de Lastur de ahí los participantes se dirigirán a hacia Andutz, pasarán por Saltsamendi (novedades de la distancia corta de este año) después se dirigirán a la cruz de Aittola, de ahí a Otarre sin pasar por Gaintxipixa llegarán al punto de inicio, Lastur. El avituallamiento líquido y sólido del recorrido corto estará instalado en dos puntos diferentes más en la llegada. Todas las salidas se llevarán a cabo a las 7.30 horas. Desde la organización darán la prueba por concluida sobre las 16.00 horas.

El plazo de inscripción se encuentra abierto. Las inscripciones se podrán realizar en la página web kirolprobak.com y el límite de participantes es de 500 personas (hasta el momento rondan los 350 participantes inscritos) . El jueves a las 23.59 horas finaliza el plazo para inscribirse, para lo que han de abonarse 12 euros.

El mismo día de la prueba, de 6.45 a 7.30 horas, habrá opción de inscribirse en caso de que no se llegara al límite de participantes. Los participantes recibirán una camiseta por participar y al final de la prueba se llevarán a cabo varios sorteos (comidas, estancias en agroturismos rutas por el Geoparkea etc.). Todos los participantes apuntados a esta marcha contarán con un seguro de accidentes que la organización ha contratado. Los participantes no dispondrán de consigna para guardar la ropa, pero si tendrán duchas en el albergue Naparrenekua.

Desde la organización quieren hacer hincapié en que no se trata de una carrera de montaña, sino de una marcha con opción de hacerla corriendo o andando, no hay clasificaciones.

