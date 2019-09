Koro Mardaras se lleva la tabla de la tómbola de Cáritas Los nietos de Koro junto a una de las organizadoras. / A.S. A.S. DEBA. Martes, 3 septiembre 2019, 00:55

Aún quedan por repartir algunos premios de la tómbola de Cáritas, pero los dos premios más demandados (TV y stand up paddle) ya se han entregado. Janire Prieto ganadora de la televisión no tardó mucho en aparecer, apenas dos días. No ha sucedido lo mismo con la tabla de stand up paddle que no apareció con los números titulares y se tuvo que esperar hasta los suplentes. Koro Mardaras, de Mendaro, poseía el número (28.340) suplente que le adjudicaba como ganadora de una estupenda tabla de stand up paddle donada por la tienda Yako. Todavía quedan premios por repartir, los poseedores de boletos con números suplentes tienen hasta el próximo viernes 6 de septiembre para reclamar su premio. Estos días el local de Sagarna permanecerá abierto de 18.00 20.00 horas.