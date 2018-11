El juvenil suma sus primeros tres puntos en casa Plantilla del cadete femenino que están liderando la clasificación en su grupo. / FOTOS ANDER SALEGI El cadete femenino gana y continúa líder ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:29

La última jornada de los equipos del club Amaikak bat ha sido muy equilibrada, saldándose con dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El regional tuvo una visita complicada a Tolosa, tercero de la tabla. El partido empezó, como en los últimos cuatro partidos, con un gol tempranero en contra del Amaikak. Mediada la primera parte, el Tolosa amplió distancias en un córner donde el jugador del Tolosa remató sin oposición. A partir de ahí, el equipo local se dedicó a defender el resultado, y el Amaikak fue mejor con varias ocasiones claras de Arufe, Manci y Esnaola. Pero fue el Tolosa el que cerró el partido con un gol a la contra con los de deba volcados. El Amaikak pagó los errores en las dos áreas y se llevó un castigo excesivo.

División honor Regional Tolosa - Amaikak Bat.3-0. Juvenil honor Amaikak Bat - Urola. 3-1. Cadete honor Amaikak Bat - Zarautz. 0-1. Infantil honor Aretxabaleta - Amaikak Bat. 0-0. Precios Xxxopopop. Infantil txiki Amaikak Bat - Burumendi. 2-2. Cadete femenino Bergara - Amaikak Bat. 0-1.

El juvenil acabó con su racha negativa y logró sus primeros tres puntos en casa. Los entrenados por Hidalgo y Arce jugaron una muy buena primera parte y durante la segunda mitad el equipo se relajó y el último cuarto de hora no jugó muy bien. Beitia anotó dos goles y el tercero fue obra de Urko de penalti.

El cadete masculino jugó contra el Zarautz, un equipo con jugadores muchos de ellos de segundo año y con la mentalidad de subir a liga vasca. Por su parte la idea de los del Amaikak Bat es mantener la categoría. El equipo local peleó y jugó un buen partido. La primera parte tácticamente muy bien colocados, defensivamente correctos. En la segunda mitad en un desbarajuste defensivo llego el único gol del encuentro por parte del equipo visitante. A partir de eso, el equipo se volcó al ataque, mientras que los visitantes se vinieron un poco abajo físicamente en el último cuarto de hora. El Amaikak tuvo sus oportunidades pero no supo aprovecharlas y el resultado no se movió. El Amaikak plantó cara al Zarautz y no obtuvo ninguna recompensa.

El cadete femenino ganó por la mínima al Bergara gracias a un gol de Landa. Esta victoria les deja más lideres todavía y la ventaja con el segundo clasificado es de dos puntos.

Los infantiles adelantaron la jornada con motivo del puente del Día de Todos los Santos. El infantil de honor empató a cero en su desplazamiento a Aretxabaleta y el infantil txiki empato a dos en el derbi ante el Burumendi.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 2.665, mientras que el 1.984 se ha quedado como suplente.

Charla

Hoy de 18.00 a 19.30 se ofrecerá una charla en Salón de espejos del palacio Aguirre. El ponente de la charla '¿De qué hablamos cuando hablamos de transexualidad en la infancia y juventud?' será Iñaki Goñi, profesor de educación primaria, sexólogo y miembro del grupo de trabajo y de investigación sobre la transexualidad en la infancia y juventud de Incisex (Instituto de Ciencias Sexológicas).