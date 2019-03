El juvenil recupera la sonrisa tras ganar cómodamente al Ilintxa El capitán Manci, bigoleador con el regional. El cadete vuelve a ganar después de dos meses sin hacerlo ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:17

Después de un par de jornadas desastrosas, el club Amaikak Bat consigue rozar el pleno de victorias. Seis victorias y dos derrotas es el balance de la última jornada.

El regional de honor vuelve a reencontrarse con la victoria, después de dos derrotas consecutivas. El equipo debarra se desplazó a Aretxabaleta para enfrentarse al equipo de esa localidad. Los del Amaikak Bat jugaron un buen partido y lograron la victoria por la mínima. Los debarras se pusieron delante en el marcador gracias a un gol de Manci pero los de Aretxabaleta empataron y se fueron al descanso con tablas en el marcador. A falta de media hora el árbitro señaló penalti a favor del Amaikak Bat, el portero detuvo el lanzamiento pero en el rechace el Aretxabaleta volvió a cometer penalti y esta vez no fallaron los debarras. Urreisti marcó el gol que puso a los de Deba una vez más por delante. Más tarde, Manci volvió a encontrarse con el gol, los locales marcaron pero no fue suficiente para que el Amaikak Bat no se llevara los tres puntos y de esta manera volver a la senda positiva de resultados.

División de honor Regional Aretxabaleta - Amaikak Bat. 2-3. Juvenil honor Amaikak Bat - Ilintxa. 2-0. Cadete honor Amaikak Bat - Ordizia. 1-0. Infantil honor Amaikak Bat - Bergara. 2-3. Infantil txiki Pasaia - Amaikak Bat.2-0. Cadete femenino Amaikak Bat - Tolosa. 2-0. Infantil femenino Amaikak Bat - Orioko.3-0. Alevín Amaikak Bat - Pasaia.5-3.

El juvenil se toma un pequeño respiro tras ganar cómodamente al Ilintxa en Errota Zar. El equipo local jugó un buen partido y se llevó tres puntos de oro. Una buena primera parte hizo que los debarras se fueran al descanso ganando por la mínima, tras un gol de Arregi al filo del descanso. El primer gol de los juveniles coincidió con el primer gol anotado por los regionales en Aretxabaleta. Al poco de comenzar la segunda parte Arregi volvió a anotar el segundo y definitivo gol. Buen partido y con ocasiones por parte de los locales y mal partido de los de Ilintxa, que ocupan la zona alta de la clasificación.

El cadete masculino vuelve a ganar dos meses después. Un gol de Luken nada más comenzar el encuentro sirvió para que los tres puntos se quedaran en Errota Zar.

El cadete femenino volvió a ganar y continúa firme en su objetivo de ascenso. Los goles de Txurruka y Urkaregi hacen que el equipo continúe líder del grupo igualado a puntos con el Zarautz que son segundas.

En categoría infantil dos derrotas y una victoria. El infantil de honor perdió por la mínima ante el Bergara en Errota Zar. Salegi y Rodríguez marcaron los goles del conjunto local. Al infantil txiki se le resiste la victoria en esta nueva fase de grupos y volvió a perder en su inicio de la vuelta de esta fase. El infantil femenino goleó al Orioko en Errota Zar y se acerca a la zona alta de la clasificación.

El alevín también goleó al Pasaia en un partido con muchos goles.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 1.903, mientras que el 2.205 se ha quedado como suplente.

Desfile

El próximo viernes 29 de marzo el frontón Aldats acogerá un desfile de moda organizado por los alumnos de 4º ESO. Las entradas se encuentran a la venta en la oficina de turismo o, si no, el mismo día del desfile también se venderán a cambio de 3 euros.