La junta local de EA homenajea en Deba al exlehendakari Garaikoetxea Garikoetxea y el exalcalde Jesus Mari Agirrezabala se saludan. / FOTOS ANDER SALEGI La reunión tuvo lugar en la sociedad Itsas Begi, donde Garaikoetxea habló de la situación actual del partido ANDER SALEGI DEBA. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:20

La junta local de Eusko Alkartasuna en Deba organizó el fin de semana un pequeño homenaje al exlehendakari Carlos Garaikoetxea en la sociedad Itsas Begi, en la que se celebró una comida entre militantes de Deba y cargos políticos del partido invitados a este evento.

Tras dar buena cuenta del excelente menú elaborado por Aitor Arritokieta, los alderdikides de Deba, Begoña Aranguren y Mila Lazkano, entregaron como recuerdo al exlehendakari un cuadro de la villa y un ramo de flores a Sagrario Mina, también presente en dicho homenaje.

Como broche al evento el coordinador local de EA y alcalde de la localidad entre 1999 y 2011 Jesus Mari Agirrezabala abrió el turno de intervenciones donde Carlos Garaikoetxea quiso dedicar unas palabras a los militantes y dirigentes allí presentes realizando una valoración de la situación de EA en la actualidad.

Refiriéndose al encaje de Eusko Alkartasuna en EH Bildu subrayó que «soy partidario de una coalición que merezca el nombre de tal y no a una integración, en la que, como se suele decir por lo menos en mi pueblo, murru-murru-murru-murru se han ido dando pasos sucesivos, ahora se ha anunciado otro, el 14 de septiembre, para que esa integración sea cada vez mayor. Esto se visibiliza cogiendo simplemente el cuadro de las representaciones que tenía nuestro partido en 2011, el que teníamos en 2015 y las que tenemos ahora, a niveles municipales...».

Cuatro pilares en el proyecto

Garaikoetxea puso en valor la trayectoria del partido y manifestó que «es triste que en este momento estemos pasando las angustias de una posible desaparición si no se da un golpe de timón en la forma de conducir esta situación. Y para esto hace falta una hoja de ruta clara. No se puede hacer esto con improvisaciones; de lo que estamos hablando exige un congreso en el que un partido no se limite a elegir un dirigente, o unos dirigentes, sino a todo un replanteamiento de la coalición basado en los términos del año 2011. Y para que se haga este replanteamiento, hacen falta unos dirigentes que crean en ello».

Para lo cual, refiriéndose al proceso interno que debe darse en Eusko Alkartasuna, exigió «que haya limpieza en las listas de quienes tienen que elegir a sus representantes, que haya, por consiguiente, esa transparencia que ha de lograrse cueste lo que cueste, aunque haya que acudir a vías judiciales o de la índole que sean, porque nos estamos jugando el futuro del partido».